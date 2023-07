W Bukowinie Tatrzańskiej rozpoczął się Ogólnopolski Konkurs Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków, Drużbów i Starostów Weselnych czyli: 57. Sabałowe Bajania. Barwny korowód uczestników i gości przejechał dziś przez miejscowość. "To jedna z najważniejszych imprez folklorystycznych w naszym kraju, która co roku przyciąga setki wykonawców z całej Polski" - mówi jej organizator Bartek Koszarek z Domu Ludowego.

57. Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej / Maciej Pałahicki / RMF FM

Mamy w programie ponad 180 punktów. To czasem duety, czasem trzy osoby a czasami śpiewają w sześciu. Sporo ludzi z różnych stron etnograficznych Polski zjedzie do Bukowiny, żeby stanąć na scenie zagrać i zaśpiewać - mówi Koszarek. Wiem, bo znam tych ludzi, że nie przyjeżdżają dla nagród, ale dlatego, że to kochają.

Dziś odbył się paradny przejazd kapel i zaproszonych gości zaprzęgami konnymi przez Bukowinę Tatrzańską.

Tak jak raz w roku trzeba iść do spowiedzi, tak raz w roku trzeba przyjechać do Bukowiny. Tu się ładuje akumulatory. Jak człowiek ma wątpliwości, czy ta kultura jest potrzebna, tak tu się one rozwiewają - powiedział naszemu reporterowi Maciejowi Pałahickiemu jeden z uczestników festiwalu.

W czwartek, piątek i w sobotę w Domu Ludowym odbędą się przesłuchania konkursowe solistów i zespołów zgłoszonych do konkursu. Zdobywców nagród poznamy w niedzielę.

Konkursowi towarzyszą Ogólnopolska Wystawa Twórczości Ludowej, Kiermasz Sztuki Ludowej i zajęcia plastyczne dla dzieci prowadzone przez twórców ludowych. Jeszcze dzisiaj czeka nas premiera sztuki „Chory z urojenia” w wykonaniu Regionalnego Zespołu Teatralnego im. Józefa Pitoraka z Bukowiny Tatrzańskiej, który właśnie obchodzi 100-lecie działalności. Będą też obchody 30-lecia góralskiego kabaretu "Truteń". A w sobotę tradycyjna Sabałowa Noc, podczas której odbędzie się ceremonia pasowania na Zbójnika oraz nadanie honorowego tytułu Wiyrchowyj Orlicy. Na koniec zagrają zespoły "Mesajah" i "Folkower".

Pełen program znajdziecie tutaj .