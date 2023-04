Sąd rodzinny zadecyduje o losie 16-latka, który z drogerii w Nowym Sączu kradł markowe perfumy. Złapał go ochroniarz. Policjanci ustalili, że nastolatek dopuścił się co najmniej siedmiu kradzieży.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nieletni ukradł w sumie 24 opakowania damskich i męskich perfum o wartości ponad 6 tys. złotych.

Na początku kwietnia oficer dyżurny sądeckiej komendy otrzymał zgłoszenie, że w jednej z drogerii pracownik ochrony ujął młodego mężczyznę, który ukradł trzy opakowania markowych perfum o wartości ponad 700 złotych. 16-latek został przewieziony do komendy policji. Skradzione perfumy z uwagi na to, że nie były uszkodzone, wróciły do dalszej sprzedaży - poinformowała kom. Justyna Basiaga z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Z uwagi na wiek sprawcy, zajmie się nim sąd rodzinny i nieletnich.