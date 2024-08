Roman Ficek, polski czołowy górski biegacz ultra ustanowił nowy rekord Wielkiej Korony Tatr. 14 najwyższych szczytów Tatr pokonał w 29 godzin i 45 minut.

/ Roman Ficek Hoka Poland Team / Facebook

Nowe wyzwanie Romana Ficka rozpoczęło się w nocy z niedzieli na poniedziałek - dokładnie o godz. 1.00 - a zakończyło po 29 godzinach i 45 minutach.

To oznacza, że dotychczasowy rekord, który w 2020 roku ustanowił Kacper Tekieli, został poprawiony o prawie 8 godzin.

Mijałem po drodze w sumie aż trzy schroniska, ale nie było nawet czasu zjeść, tyle co wypiłem kawę, pepsi i sok. Miałem oczywiście ze sobą węglowodany takie do rozpuszczania, czy batony, czy jakieś żele, ale w zasadzie to było wszystko. Takiego normalnego jedzenia to nie jadłem przez 30 godzin w ogóle - mówił na antenie Radia RMF24 Roman Ficek w rozmowie z Piotrem Salakiem.

Piotr Salak zapytał też swojego gościa o to, kiedy pojawił się pierwszy kryzys.

Pierwszy kryzys do mnie przyszedł przy siódmym szczycie, to tam już miałem taki konkretniejszy zjazd i już taki podchodzenie miałem marne, dusiło mnie. Potem, po 2:00 nocy czułem się, że mi się chce spać, zaczął mi obraz falować, pojawiały jakieś tam dziwne omamy - opowiadał Piotr Ficek.

POSŁUCHAJ ROZMOWY PIOTRA SALAKA Z ROMANEM FICKIEM:

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roman Ficek ustanowił nowy rekord Wielkiej Korony Tatr

W trakcie swojego biegu Roman Ficek zdobył następujące szczyty: Kieżmarski (2558 m), Łomnica (263 2m), Durny (2623 m), Baranie Rogi (252 6m), Lodowy (2627 m), Pośrednia Grań (2441 m), Sławkowski (2452 m), Staroleśny (2476 m), Gerlach (2654 m), Kończysta (2538 m), Ganek (2462 m), Wysoka (2560 m), Rysy (2503 m), Krywań (2494 m).