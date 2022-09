70-letni mężczyzna, który w poniedziałek w pobliżu dworca kolejowego we Wrocławiu ranił nożem dwóch kierowców taksówek, usłyszał zarzut dwukrotnego usiłowania zabójstwa. Sąd tymczasowo aresztował go na trzy miesiące.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Stan jednego rannego jest ciężki, ale stabilny. Drugi po kilku godzinach opuścił szpital.

Zastępca prokuratora rejonowego Prokuratury Rejonowej Krzyki-Zachód we Wrocławiu prok. Lidia Frątczak poinformowała w czwartek PAP, że mężczyzna, który w poniedziałek zaatakował kierowców taksówek w centrum Wrocławia usłyszał zarzut dwukrotnego usiłowania zabójstwa.

Według świadków w poniedziałek po południu na postoju taxi doszło do kłótni między 70-latkiem a kierowcą taksówki. Mężczyzna ugodził go nożem i uciekł. W pościg za nim ruszył inny taksówkarz. Podejrzanego ujęli w galerii handlowej pracownicy ochrony. Mężczyzna zranił jeszcze goniącego go kierowcę taksówki. W momencie popełnienia czynu był trzeźwy.