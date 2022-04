Wizz Air uruchomi nowe połączenie z wrocławskiego lotniska. W sierpniu turyści polecą do Dubrownika w Chorwacji - poinformował Port Lotniczy Wrocław. To czwarty nowy kierunek w letnim rozkładzie lotów tego przewoźnika, po Barcelonie-El Prat, Tiranie i Rodos.

Stare miasto w Dubrowniku / Grgo Jelavic/PIXSELL / PAP

Służby prasowe wrocławskiego lotniska poinformowały w komunikacie, że pierwsze loty z Wrocławia do Dubrownika w Chorwacji Wizz Air zapowiedział na 4 sierpnia. Z Wrocławia pasażerowie polecą tam dwa razy w tygodniu - w czwartki i w niedziele.



"Nowe połączenie dopełni ofertę chorwackich kierunków z Wrocławia. Pasażerowie będą mogli polecieć już nie tylko do Zadaru i Splitu, ale również do Dubrownika, który jest znany ze swojej niesamowitej architektury, a także słonecznych plaż" - powiedział prezes Portu Lotniczego Wrocław Dariusz Kuś, cytowany w komunikacie.



Dubrownik położony jest na cyplu w południowej Dalmacji. Jego największą atrakcją jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO Stare Miasto z zabytkowym systemem umocnień.

Nowości w letnim rozkładzie lotów

Dubrownik to czwarta nowość ogłoszona przez linie Wizz Air w letnim rozkładzie lotów z Wrocławia. Na początku kwietnia przewoźnik poinformował o trzech nowych połączeniach, które również ruszą w sierpniu: Barcelona-El Prat, Tirana i Rodos.



Łącznie w ofercie Portu Lotniczego Wrocław jest 86 połączeń. W 2019 roku lotnisko obsłużyło 3,5 mln pasażerów