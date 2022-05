We wrocławskiej galerii Foto-Gen można zobaczyć wystawę "War Diaries 2022”, przedstawiającą i opisującą wojnę w Ukrainie. Są na niej obrazy, rysunki, szkice, czy zdjęcia ukraińskich artystów. To ilustracje do ich postów z mediów społecznościowych.

/ Galeria Foto-Gen / Materiały prasowe Wystawa jest takim zmaterializowaniem tego portalu społecznościowego w galerii. Wybór różnych środków wyrazu i różnych mediów na jednej wystawie pozwala zobaczyć tę wojnę w inny sposób, bardziej być może zniuansowany. Niekoniecznie zdjęciami newsowymi, które bywają bardzo drastyczne. Ludzie też już być może uodpornili się na te zdjęcia. Tutaj jest szansa, żeby ten ból i cierpienie troszeczkę były też w nas zachowane na dłużej - mówi Paweł Bąkowski, kierownik Galerii Foto-Gen we Wrocławiu. Na wystawie znalazły się ilustracje do postów z mediów społecznościowych m.in. takich artystów, jak: Nikita Kadan, Stanislav Ostrous, Oleksandr Shatokhin, Taras Bychko.

Praca Olexandra Shatokhina / Galeria Foto-Gen / Materiały prasowe Cały świat był świadkiem inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku. Z życia Ukraińców zniknęła normalność codziennych spraw. Zwykłe, nieciekawe rzeczy, takie jak zakupy, kłótnie rodzinne, spacery, projekty w pracy, spotkania na zoomie itp., zniknęły z dnia na dzień i zostały zastąpione nową rutyną. Przeglądanie kanałów informacyjnych w poszukiwaniu aktualnych danych o ruchach wojsk, sprawdzanie bezpieczeństwa bliskich, ochotnicza służba i walka to nasza nowa rzeczywistość. Schrony przeciwbombowe, stacje metra i piwnice stały się nowymi miejscami życia społecznego - napisano w programie wystawy. / Galeria Foto-Gen / Materiały prasowe Artyści, jak wszyscy inni, są zakładnikami tej wojny. Jednak ich głos jest coraz lepiej słyszalny, ich ból przebija się przez zimne powietrze wczesnowiosennych dni, niesiony jedyną dostępną im prawdą, prawdą ich pracy - napisała w opracowaniu wystawy jej kuratorka Ana Riaboshenko. Wystawa potrwa do 19 czerwca.

