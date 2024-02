W Karkonoszach ok. godz. 13 doszło do wypadku. Turysta z Czech ześlizgnął się ze szczytu Śnieżki niesławną "rynną śmierci". Musieli interweniować ratownicy z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mężczyzna w ciężkim stanie został zabrany helikopterem do szpitala.