Dziewięć dodatkowych linii tramwajowych i siedem autobusowych zostanie uruchomionych we Wrocławiu w okresie Wszystkich Świętych. Cześć związanych z listopadowym świętem zmian w komunikacji zacznie obowiązywać już w sobotę i w niedzielę. W okolicy cmentarzy zmieni się także organizacja ruchu.

Policja kieruje ruchem przed Cmentarzem Osobowickim we Wrocławiu (zdjęcie archiwalne) / Maciej Kulczyński / PAP

1 listopadach w rejonie wrocławskich cmentarzy wprowadzone zostają zmiany w organizacji ruchu. Na ulicach będzie dużo policjantów, strażników miejskich, a także funkcjonariuszy nadzoru ruchu MPK. Dopilnują, aby mimo ogromnego natężenia ruchu aut, pieszych i pojazdów komunikacji miejskiej, również kierowcy mogli dotrzeć jak najbliżej nekropolii.

Więcej informacji na temat tego, jak dojechać na wrocławskie cmentarze, można znaleźć na stronie wrocławskiego magistratu.

Dodatkowe linie tramwajowej i autobusowe

Dodatkowe linie tramwajowe i autobusowe, które połączą różne części miasta z największymi nekropoliami - cmentarzem Osobowickim, cmentarzem Grabiszyński i cmentarzem przy ul. Bardzkiej - zostaną uruchomione już w sobotę. Dodatkowe tramwaje i autobusy będą kursować do niedzieli 3 listopada.

To linie oznaczone literami E i linie autobusowe 301, 307, 322, 334, 335, 336 i 350. Cześć z nich będzie kursować już od soboty, wszystkie zaś w piątek 1 listopada. W zależności od dnia i pory autobusy i tramwaje na tych liniach będą kursować z różną częstością.

W okresie Wszystkich Świętych nieznacznej modyfikacji uległy również trasy linii, które kursują na co dzień. Na przykład linia autobusowa A będzie miała dodatkowy przystanek Grabiszyńska (Cmentarz II), a autobusy na linii N w godz. od 9.00 do 17.00 do pętli przy ul. Litewskiej i z powrotem do Petrusewicza będą jeździły przez cmentarz Kiełczowski. Zmiany, które mają ułatwić dojazd do nekropoli, wprowadzono również na liniach 118 i 146.

Zmieniły się też lokalizacje niektórych przystanków przy cmentarzach.

Więcej informacji na temat zmian w komunikacji miejskiej można znaleźć TUTAJ.

