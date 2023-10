Z okazji Światowego Dnia Okapi, który obchodzony jest 18 października, wrocławskie ZOO ogłosiło konkurs dla szkół. Klasa, która zbierze najwięcej zużytych komórek, laptopów i tabletów, wygra wycieczkę do zoo i zajęcia edukacyjne.

/ Materiały prasowe

Światowy Dzień Okapi to doskonała okazja do promowania recyklingu, który realnie przyczynia się do ochrony tych zwierząt w naturze.

"Z tej okazji ogłaszamy konkurs na najwięcej zebranych kilogramów laptopów, telefonów komórkowych i tabletów - klasa szkolna, która wygra, wejdzie do zoo i weźmie udział w zajęciach edukacyjnych" - informuje wrocławskie ZOO.

W jaki sposób zużyty sprzęt ratuje okapi?

"Przekazując stary telefon czy tablet w ramach akcji możesz być pewien, że trafi on do recyklingu"- informuje placówka. Posortowane elementy są transportowane do hut, które zapewniają całkowity odzysk surowców. Tantal, złoto, wolfram i cyna nazywane są krwawymi minerałami i wykorzystywane są do budowy urządzeń elektronicznych.

W naturze występują m. in. pod kongijskimi lasami, które są masowo wycinane, a środowisko okapi jest bezpowrotnie degradowane. Recykling pozwala je powtórnie wykorzystać, a tym samym ograniczyć dalszą wycinkę lasów stanowiących naturalne środowisko okapi. Ponadto środki z recyklingu od firmy EP Reco w 100% trafią na ochronę gatunkową okapi w Demokratycznej Republice Konga w ramach projektu Okapi Conservation Project.

/ Materiały prasowe

Program polega na ochronie naturalnego siedliska okapi i rdzennych pigmejów Mbuti żyjących w rezerwacie Okapi Wildlife Reserve, jednym z najbardziej zróżnicowanych biologicznie obszarów w całej Afryce.

"Ma na celu ochronę bioróżnorodności przetrwanie rodzimych gatunków, takich jak okapi, zagrożonych w coraz większym stopniu przez niszczeniem siedlisk i nielegalną działalnością człowieka" - opowiada Marta Gondek, Prezes Zarządu Fundacji ZOO Wrocław - DODO.

Konkurs skierowany jest do szkół, które będą nadsyłać paczki z zużytym sprzętem do zoo.



Okapi można zobaczyć we wrocławskim zoo, za Afrykarium. Kala, jej mama Zawadi oraz samiec Nkosi zapraszają, by je odwiedzić. Wrocławskie zoo było pierwszym w Polsce, do którego trafiły zwierzęta tego imponującego gatunku.

Więcej szczegółów na temat konkursu znajdziecie tutaj>>>>>