​Już w najbliższy piątek w Szkole Podstawowej numer 84 we Wrocławiu odbędzie się szósta Pływacka Sztafeta Charytatywna. Chętni uczniowie przepłyną dystans "zasponsorowany" przez darczyńców. Wpłacić pieniądze na internetową zbiórkę może każdy z nas. 5 złotych to 25 metrów do przepłynięcia. Pieniądze trafią do wrocławskiego hospicjum dla dzieci.

/zrzutka.pl /Internet



VI Pływacka Sztafeta Charytatywna odbędzie się 17 listopada. Początek o godz. 9 na basenie szkolnym SP84 we Wrocławiu. Ja biorę w sztafecie udział od 3 klasy. Zbieramy pieniądze dla dzieci, które są nieuleczalnie chore i nie mogą pływać. To dla nich płyniemy - mówi jeden z uczniów. Udział w sztafecie to dla mnie ogromna radość. Łączymy pasję jaką jest dla nas pływanie z pomaganiem innym - dodaje uczennica. W sztafecie biorą udział uczniowie i nauczyciele. Kibicują im rodzice uczniów. Każdy pływa tyle, na ile ma siły. To nie są zawody. Jeśli ktoś pływa 3 godziny i przepłynie kilometr albo dwa to tylko cieszyć się z tego, ze dzieci lubią pływać - podkreśla Natalia Ogrodnik, wuefistka oraz trenerka pływania. Zanim ruszą pływackie zmagania, wrocławscy uczniowie zbierają pieniądze od darczyńców. Każde wpłacone 5 złotych to 25 metrów, które przepłyną. Dorzucić swoją cegiełkę może każdy. Wystarczy wejść na stronę internetowej zbiórki i wpłacić wybraną przez siebie kwotę. Cała kwota, którą zbierzemy trafi do Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Przez sześć edycji zebraliśmy już ponad 32 tysiące złotych i dzieciaki przepłynęły 161 kilometrów. Czyli mniej więcej jak z naszej szkoły za Poznań - mówił Rafał Just, dyrektor SP84 we Wrocławiu. Zobacz również: Płacił kartą zmarłego ojca. Grozi mu do 10 lat więzienia

7-kilometrowy korek przed granicą z Niemcami w Jędrzychowicach

Wrocław: Miasto chce wyburzyć zabytkowe mosty

Karabiny i pistolety ukrył w lesie. Na Dolnym Śląsku wpadł przemytnik broni