W 2023 roku mieszkańcy Wrocławia będą mogli starać się o dofinansowanie na usunięcie azbestu. Do 31 stycznia można składać deklarację.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W ramach programu, miasto udziela do 100 proc. dofinansowania na demontaż wyrobów, ich transport oraz unieszkodliwienie na składowisku. Prace te wykonują wybrani przez miasto wykonawcy. Tylko w tym roku udało się usunąć z miejskiej przestrzeni ponad 67 ton wyrobów azbestowych z 37 obiektów. Był to zarówno azbest znajdujący się na obiektach, głównie na dachach, jak i odpady zgromadzone na posesjach - informuje Małgorzata Demianowicz, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa.

Od początku trwania programu w 2012 roku we Wrocławiu usunięto blisko 1260 ton wyrobów azbestowych z 1256 wrocławskich nieruchomości.

Jak wynika z przeprowadzonej w zeszłym roku inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, do usunięcia jest jeszcze ok. 2 tys. ton wyrobów azbestowych. Całkowity koszt zadania w 2022 roku to ponad 94 tys. zł, z czego blisko 19 tys. zł to dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączny koszt programu za lata 2012-2022 wynosi to 1,25 mln zł, w tym 780 tys. zł to koszty poniesione przez WFOŚiGW i NFOŚiGW, a ponad 400 tys. zł przez miasto - informuje Urząd Miasta Wrocławia.

Jak złożyć wniosek?

Deklaracje i wymagane załączniki należy przesłać na adres: Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Hubska 8-16, 50-502 Wrocław.

Ważne, by dokumenty były sporządzone oddzielnie dla każdego obiektu. Przy składaniu deklaracji należy uwzględnić konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wymianę we własnym zakresie wyrobów azbestowych na bezazbestowe. Wnioskodawca ma również obowiązek we własnym zakresie zgłosić prace polegające na demontażu wyrobów zawierających azbest do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia lub uzyskać pozwolenie na budowę/rozbiórkę obiektu - informuje wrocławski urząd miasta.