Wrocław pod wodą. Zalane ulice, powalone drzewa i ogromne korki

Zalane ulice we Wrocławiu. Gdzie są największe utrudnienia?
Najtrudniejsza sytuacja panuje w centrum miasta. Z powodu zalanego torowiska nieprzejezdna jest ul. św. Jadwigi w obu kierunkach. Kierowcy nie przejadą również ul. Pułaskiego, gdzie pod wiaduktem kolejowym zgromadziła się woda.
Jak relacjonuje reporterka RMF FM Martyna Czerwińska, w rejonie ul. Pułaskiego tworzą się ogromne korki. Samochody stoją zarówno od strony ul. Hubskiej, jak i Traugutta.
Problemy występują także na ul. Reymonta, gdzie zalany został wiadukt kolejowy, a także na ul. Mickiewicza (zalana zwrotnica). Miasto apeluje o wybieranie alternatywnych tras i zachowanie szczególnej ostrożności.
Już wczoraj nawałnica, która przeszła nad Wrocławiem i Dolnym Śląskiem, spowodowała wiele szkód. Porywisty wiatr łamał drzewa we Wrocławiu - w rejonie ulic Barlickiego i Kluczborskiej jedno z przewróconych drzew uszkodziło zaparkowanego busa.
Z kolei na ul. Szewskiej powalone drzewo uszkodziło sieć trakcyjną, co dodatkowo skomplikowało sytuację w komunikacji miejskiej.
To typowa sytuacja przy letnich, gwałtownych opadach: deszcz spada bardzo intensywnie, ale punktowo. Dlatego lokalnie mogą pojawić się zalania i utrudnienia, mimo że prognozy wskazywały słabsze opady – przekazali przedstawiciele magistratu.
Burze wyrządziły szkody w całym regionie
Skutki żywiołu odnotowano także we wtorek na południu Dolnego Śląska. W Wojanowie w powiecie karkonoskim silny wiatr zerwał dachy z budynków mieszkalnych i gospodarczych.
W Jeleniej Górze uszkodzony został dach hali magazynowej. Jeszcze przed przyjazdem strażaków ewakuowano z niej 120 pracowników. Ze względów bezpieczeństwa prewencyjnie ewakuowano także kilka obozów harcerskich w powiatach karkonoskim, kłodzkim, lwóweckim i wałbrzyskim.
Służby apelują o zachowanie ostrożności i śledzenie bieżących komunikatów pogodowych oraz informacji o utrudnieniach w ruchu.
Ostrzeżenie IMGW dla Wrocławia
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla Wrocławia ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami.
Synoptycy ostrzegają, że intensywne opady mogą powodować lokalne podtopienia, zalania ulic oraz utrudnienia w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 18:00.