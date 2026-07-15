Wrocław pod wodą. Zalane ulice, powalone drzewa i ogromne korki

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Intensywne opady deszczu sparaliżowały Wrocław i spowodowały poważne utrudnienia zarówno dla kierowców, jak i pasażerów komunikacji miejskiej. Jak relacjonuje reporterka RMF FM Martyna Czerwińska, w rejonie ul. Pułaskiego tworzą się ogromne korki. Samochody stoją zarówno od strony ul. Hubskiej, jak i Traugutta. Gdzie jeszcze występują utrudnienia?

Zalane ulice we Wrocławiu. Gdzie są największe utrudnienia?

Najtrudniejsza sytuacja panuje w centrum miasta. Z powodu zalanego torowiska nieprzejezdna jest ul. św. Jadwigi w obu kierunkach. Kierowcy nie przejadą również ul. Pułaskiego, gdzie pod wiaduktem kolejowym zgromadziła się woda.

Jak relacjonuje reporterka RMF FM Martyna Czerwińska, w rejonie ul. Pułaskiego tworzą się ogromne korki. Samochody stoją zarówno od strony ul. Hubskiej, jak i Traugutta.

Problemy występują także na ul. Reymonta, gdzie zalany został wiadukt kolejowy, a także na ul. Mickiewicza (zalana zwrotnica). Miasto apeluje o wybieranie alternatywnych tras i zachowanie szczególnej ostrożności.

Wrocław po nawałnicy, fot. Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia/Facebook

Wrocław po nawałnicy, fot. Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia/Facebook

Już wczoraj nawałnica, która przeszła nad Wrocławiem i Dolnym Śląskiem, spowodowała wiele szkód. Porywisty wiatr łamał drzewa we Wrocławiu - w rejonie ulic Barlickiego i Kluczborskiej jedno z przewróconych drzew uszkodziło zaparkowanego busa.

Skutki nawałnicy we Wrocławiu, fot. Maciej Kulczycki / PAP

Z kolei na ul. Szewskiej powalone drzewo uszkodziło sieć trakcyjną, co dodatkowo skomplikowało sytuację w komunikacji miejskiej.

To typowa sytuacja przy letnich, gwałtownych opadach: deszcz spada bardzo intensywnie, ale punktowo. Dlatego lokalnie mogą pojawić się zalania i utrudnienia, mimo że prognozy wskazywały słabsze opady – przekazali przedstawiciele magistratu.

Burze wyrządziły szkody w całym regionie

Skutki żywiołu odnotowano także we wtorek na południu Dolnego Śląska. W Wojanowie w powiecie karkonoskim silny wiatr zerwał dachy z budynków mieszkalnych i gospodarczych.

W Jeleniej Górze uszkodzony został dach hali magazynowej. Jeszcze przed przyjazdem strażaków ewakuowano z niej 120 pracowników. Ze względów bezpieczeństwa prewencyjnie ewakuowano także kilka obozów harcerskich w powiatach karkonoskim, kłodzkim, lwóweckim i wałbrzyskim.

Służby apelują o zachowanie ostrożności i śledzenie bieżących komunikatów pogodowych oraz informacji o utrudnieniach w ruchu.

Wrocław po nawałnicy, fot. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

Wrocław po nawałnicy, fot. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

Wrocław po nawałnicy, fot. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

Wrocław po nawałnicy, fot. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

Zalane posesje, nieprzejezdne ulice, uszkodzone domy. Burze nad Polską Potężna nawałnica przeszła dziś m.in. nad Jelenią Górą i Przemyślem. Gwałtowne załamanie pogody spodziewane jest również w Tatrach. Do odbiorców w ośmiu województwach został dziś wysłany alert RCB w związku ze spodziewanymi burzami i silnymi opadami…

Ostrzeżenie IMGW dla Wrocławia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla Wrocławia ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami.

Synoptycy ostrzegają, że intensywne opady mogą powodować lokalne podtopienia, zalania ulic oraz utrudnienia w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 18:00.