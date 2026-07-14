Zalane posesje, nieprzejezdne ulice, uszkodzone domy. Burze nad Polską

RMF24

Potężna nawałnica przeszła dziś m.in. nad Jelenią Górą i Przemyślem. Gwałtowne załamanie pogody spodziewane jest również w Tatrach. Do odbiorców w ośmiu województwach został dziś wysłany alert RCB w związku ze spodziewanymi burzami i silnymi opadami deszczu. Reporterzy RMF FM informują o poważnych skutkach niebezpiecznej pogody.

Niebezpieczna pogoda nad Polską

W Przemyślu (woj. podkarpackie) wiele ulic jest nieprzejezdnych, a wiele posesji zalanych. Jak informuje dziennikarz RMF FM Dominik Smaga, jak dotąd strażacy wyjeżdżali już do kilkudziesięciu wezwań.

Potężna nawałnica przeszła także nad Jelenią Górą (woj. dolnośląskie). W mieście i okolicach intensywnie pada i bardzo mocno wieje, spadł również grad.

Skutki burzy w Przemyślu (fot. PAP/Darek Delmanowicz) / PAP/EPA

Wiele aut ugrzęzło tam w rozlewiskach na ulicach.

Jeżeli jedziecie państwo ulicą i widzicie, że ta ulica jest częściowo zalana, zatrzymajcie się, nie wjeżdżajcie. W ten sposób utrudniacie nam pracę i powodujecie zagrożenie dla samych siebie bezpośrednio. Przykłady już takie mamy dziś z miasta, że auta utknęły – apeluje starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski z jeleniogórskiej straży pożarnej.

Wiatr był tak silny, że uszkodził konstrukcję dachu i ścian magazynu fabryki przy ulicy Konstytucji 3 Maja.

Z budynku zostały ewakuowane sto dwadzieścia trzy osoby. Osób poszkodowanych nie ma – przekazał starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski.

Trudne warunki pogodowe spodziewane są dziś także w Tatrach. Kto przebywa na górskim szlaku, niech nie zwleka i zawraca w doliny - radzą ratownicy TOPR.

Pamiętajmy o tym, że z racji tego, że nie mamy dobrej widoczności, to będziemy musieli dłużej czekać na pomoc - ostrzega ratownik dyżurny TOPR Marcin Witek.

Alert RCB

„Uwaga! Dziś (14.07) burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni” - informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie województw:

dolnośląskiego,

śląskiego,

małopolskiego,

opolskiego,

wielkopolskiego (powiaty: kępiński, grodziski, nowotomyski),

lubuskiego (powiatów: żagański, żarski, międzyrzecki, słubicki, sulęciński, świebodziński),

świętokrzyskiego (powiatów: buski, jędrzejowski, kazimierski, pińczowski i włoszczowski),

łódzkiego (powiaty: pajęczański, radomszczański, wieluński i wieruszowski).

Dodatkowo dla połowy kraju IMGW wydał ostrzeżenia I I II stopnia.