Gwałtowne burze, ulewy i grad. Alerty RCB dla sześciu województw

RMF24

Przez Polskę przetaczają się gwałtowne burze, którym towarzyszyć będą intensywne opady deszczu, silny wiatr i lokalnie grad. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców sześciu województw. Służby apelują o ostrożność i śledzenie komunikatów pogodowych.

Środa przyniesie nam zróżnicowane warunki pogodowe. Zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże, jednak miejscami – szczególnie rano na południowym wschodzie i po południu na północy kraju – możemy liczyć na przejaśnienia. Na północy kraju możliwe są opady deszczu, natomiast w centrum i na południu przewidywane są intensywne burze, lokalnie z gradem.

Temperatura maksymalna wyniesie od 24 do 27 stopni Celsjusza, na wschodzie nawet do 29 st. C. Chłodniej będzie na południowym zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat oraz nad morzem – tam termometry wskażą około 21st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie zmienny, a na pozostałym obszarze przeważnie północny i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać nawet 70 km/h!

Burzowy front nadciąga

Od samego rana mieszkańcy wielu regionów Polski mogą spodziewać się dynamicznej i niebezpiecznej pogody. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami, które przyniosą intensywne opady deszczu, silne porywy wiatru oraz grad. Najbardziej narażone są województwa centralne i południowe, gdzie suma opadów może miejscami osiągnąć nawet 70 mm. To wartości, które mogą prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień komunikacyjnych.

Alert RCB: burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego (w tym wielu powiatów i miast), lubelskiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego. Ostrzeżenia są jasne: „Uwaga! Dziś (15.07) burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni.”

Jak zachować bezpieczeństwo podczas burzy?

Burza to niebezpieczne zjawisko, dlatego warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach bezpieczeństwa: