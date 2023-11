Miasto zastanawia się nad wyburzeniem Mostów Chrobrego łączących Sępolno i Swojczyce we Wrocławiu. Swoje plany urzędnicy tłumaczą tym, że przeprawa jest w fatalnym stanie technicznym. Ruch odbywa się niedawno otwartymi nowymi mostami. Konserwator nie zgadza się z takim pomysłem, bo stare mosty są zabytkiem. W tle sporu są pieniądze potrzebne na remont.

Otwarte we Wrocławiu nowe mosty Bolesława Chrobrego nad kanałem nawigacyjnym Odry i kanałem powodziowym / Maciej Kulczyński / PAP

Oficjalne otwarcie nowych mostów Chrobrego nastąpiło 28 października. Przeprawy nad kanałem przeciwpowodziowym i żeglugowym na Odrze oprócz jezdni mają drogi dla rowerów, chodniki i tory - w przyszłości ma tędy pojechać tramwaj na Swojczyce. Inwestycja kosztowała 83 mln zł. Powstała równolegle do starej przeprawy, która została zamknięta.

Bartosz Nowak, dyrektor komunikacji w spółce Wrocławskie Inwestycje powiedział PAP, że "są dwie opcje - albo zostają, albo je wyburzamy".

"To są zawsze duże wyzwania finansowe. Jeżeli one zostaną, to potrzeba kolejnych kilkadziesiąt milionów złotych, tak naprawdę. Tutaj trzeba poczekać na te decyzje, bo one jeszcze nie zapadły. Są dwie opcje - albo zostają, albo je wyburzamy. Trzeciej drogi nie ma. Na pewno wyburzenie jest tańszym rozwiązaniem, pozostawienie ich bardzo drogim. Na pewno nas na to jako miasta dzisiaj nie stać, żeby zafundować sobie deptak za kilkadziesiąt milionów złotych" - tłumaczył Bartosz Nowak z Wrocławskich Inwestycji.

Jego zdaniem, nowa przeprawa powstała, bo stare mosty "mają też wiele ograniczeń, jeśli chodzi o dzisiejsze potrzeby transportowe Wrocławia".

Powołał się na ekspertyzy, z których wynika, że mosty są w złym stanie technicznym.

"Mosty Chrobrego nie są wpisane do rejestru zabytków"

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków Daniel Gibski podkreślił w rozmowie z PAP, że "Mosty Chrobrego nie są wpisane do rejestru zabytków, ale są objęte ochroną konserwatorską, znajdują się w gminnej ewidencji zabytków".

"Moim zdaniem bardzo ciekawy obiekt inżynieryjny z początku XX w. Obiekt, który się wpisał w świadomość mieszkańców i krajobraz kulturowy tego terenu" - powiedział Daniel Gibski.

Nowe mosty Bolesława Chrobrego nad kanałem nawigacyjnym Odry i kanałem powodziowym / Maciej Kulczyński / PAP

Konserwator zamierza bronić starych mostów. Jak powiedział, "dostaję dużo sygnałów, że społeczność Wrocławia również chciałaby, żeby ta przeprawa jednak pozostała w jakiejkolwiek formie funkcjonalności".

"To może być ścieżka rowerowa, ciąg pieszo-rowerowy, być może nawet jakieś inne użytkowanie. Obciążenie mostu będzie mniejsze, więc myślę, że dostosowanie go do innej funkcji jest jak najbardziej możliwe. Jestem otwarty na dialog, bylebyśmy nie podchodzili do sprawy tak, że mamy nową przeprawę, więc z tego powodu tylko musimy zlikwidować starą. Bo to jest zmiana nieodwracalna" - stwierdził wojewódzki konserwator zabytków .

Budowę Mostów Chrobrego (Güntherbrücke) rozpoczęto na początku XX w., otwarto je w 1917 r. Przeprawa została uszkodzona podczas oblężenia Festung Breslau w 1945 r., odbudowano ją tuż po wojnie.