We Wrocławiu powstanie nowa linia tramwajowa. Tym razem możliwość szybkiego dojazdu komunikacją miejską do centrum zyskają mieszkańcy Maślic i pobliskich osiedli. Właśnie rozstrzygnięto przetarg na projektowanie budowy tramwaju.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

O kolejnej wielkiej inwestycji komunikacyjnej we Wrocławiu poinformował prezydent miasta Jacek Sutryk. Przyznał, że uzyskanie dokumentacji projektowej to skomplikowany, długotrwały i kosztowny proces. Oferta, którą wybraliśmy opiewa na kwotę 3 672 780 zł - czytamy we wpisie prezydenta Sutryka.

Inwestycja umożliwi mieszkańcom Maślic i pobliskich osiedli szybki dojazd do centrum. Z tramwaju będzie korzystać nawet 11 tysięcy mieszkańców tej części Wrocławia.

Dzięki parkingowi park and ride i integracji z autobusami, trasa tramwajowa na Maślice będzie także nową ofertą komunikacyjną dla Stabłowic czy Pracz Odrzańskich.

Wkrótce poznamy dokładną trasę

Trasa tramwajowa na Maślice znajdzie się w korytarzu komunikacyjnym wytyczonym w Studium i Miejskim Planie zagospodarowania Przestrzennego dla tego obszaru. Jednak dokładny przebieg trasy będzie znany dopiero po zakończeniu procesu projektowania.

Początek trasy planowany jest w pobliżu krańcówki przy Tarczyński Arena na ul. Pilczyckiej. Swój bieg kończyć ma w pobliżu centrum handlowego i linii kolejowej, którą kursują pociągi m.in. w kierunku Głogowa czy Zielonej Góry.

W planach PKP jest wybudowanie w sąsiedztwie stacji kolejowej Wrocław-Maślice.

Założenia koncepcyjne zakładają powstanie na trasie 8 par przystanków.

Wielkie i skomplikowane zadanie

To wielkie i skomplikowane zadanie. Planujemy wybudować most na Ługowinie, liczne sieci podziemne, kilka kilometrów torowiska. Dokumentacja obejmie wiele pozwoleń i uzgodnień m.in. decyzję środowiskową, ZRID czy budowę nowej stacji prostownikowej na Maślicach - przyzjane prezydent Wrocławia.

Sutryk dodał, że właśnie z tego powodu projektant na ptzygotowanie inwestycji będzie miał ponad dwa lata od momentu podpisania umowy. Inwestycja będzie też objęta konsultacjami społecznymi.