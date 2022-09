Karkonoski Park Narodowy utrzymał ruch jednokierunkowy szlakiem czerwonym i czarnym przy wejściu na Śnieżkę. Takie rozwiązanie wprowadzono na początku wakacji.

Śnieżka / fot. Karkonoski Park Narodowy /

Jest ono podyktowane względami bezpieczeństwa i dużą liczbę turystów wchodzących w sezonie letnim na szczyt. Szlak "Zakosami" jest bardzo wąski. O ile można wyprzedzić kogoś idącego na szczyt, to wchodzącym i schodzącym trudno byłoby się wyminąć - wyjaśnia Anny Mitek z Karkonoskiego Parku Narodowego.

Szlakiem niebieskim, czyli Drogą Jubileuszową, nieco dłuższą, za to łagodniejszą można zarówno wchodzić, jak i schodzić ze szczytu, ale w okresie zimowym ta droga jest zamykana.

W lecie na Śnieżkę wchodzi od 5 do nawet 10-12 tysięcy osób dziennie. To najwyższy szczyt Karkonoszy oraz Sudetów. Ma 1603 m n.p.m. Jest zbudowany ze skał metamorficznych, a od zachodniej strony, w swojej podstawie, z granitu. Pokrywa śnieżna na szczycie zalega od października do końca maju, a czasem jeszcze dłużej. Charakterystyczną cechą tego szczytu są huraganowe wiatry i częste zamglenie.