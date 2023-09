​Zainteresowanie studentów mieszkaniem w akademikach należących do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest ogromne. Chętnych do mieszkania w akademikach jest tak wielu, że ponad 100 osób zapisało się na listę rezerwową.

Zdjęcie ilustracyjne / Monika Kaczyńska / PAP

Tomasz Wierzejski, prezes Fundacji "Żak", która administruje akademikami należącymi do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, powiedział, że do dyspozycji studentów uczelnia ma 9 akademików, w których jest nieco ponad 2 tys. miejsc.

Dwadzieścia procent przeznaczyliśmy dla studentów pierwszego roku uznając, że powinno się im ułatwić start w studenckie życie. Pozostałe miejsca były rozdysponowywane na zasadzie: kto pierwszy, ten lepszy - powiedział Wierzejski i dodał, że miejsca w akademikach szybko rozdysponowano. Studenci, którzy nie dostali akademika, a chcą w nim mieszkać, wpisywali się na listę rezerwową - widnieje na niej ponad sto nazwisk.

Wszystkie akademiki olsztyńskiego uniwersytetu znajdują się na terenie campusu uniwersyteckiego w dzielnicy Kortowo. Są bardzo atrakcyjnie położone w parku, w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora. W campusie znajdują się też budynki dydaktyczne wszystkich wydziałów uniwersytetu, co sprawia, że mieszkający w nich studenci nie muszą ponosić kosztów dojazdu na uczelnię.

Ceny za akademiki są uzależnione od liczby łóżek w pokoju

Za miejsce w pokoju trzyosobowym w Olsztynie trzeba zapłacić 480 zł, za miejsce w "dwójce" - 550 zł, a pokój jednoosobowy, w zależności od standardu akademika, kosztuje 600-700 zł.

Trzeba pamiętać, że student nie płaci dodatkowo za media typu prąd, woda, czy ogrzewanie - podkreślił Wierzejski. Dodał, że - w porównaniu z większymi ośrodkami akademickimi - ceny te nie są wygórowane i niektórzy studenci wprost przyznają, że z powodu niższych kosztów utrzymania wybierają studia w Olsztynie, a nie w dużych ośrodkach akademickich.

Studenci, którzy chcą wynająć w Olsztynie mieszkanie, nie mają łatwego zadania.

Ilość mieszkań na wynajem, w porównaniu z poprzednimi latami, zmalała, a do tego wielu właścicieli zgłaszając mieszkanie do wynajęcia od razu mówi, że nie chce mieć lokatorów studentów. Właściciele lokali uważają, że studenci nie zapewniają ciągłości najmu, są zainteresowani mieszkaniem od października do czerwca, właścicielom lokali często zależy na dłuższym najmie - powiedział broker ds. wynajmu nieruchomości w Olsztynie Krzysztof Jarmoliński.

Średni koszt wynajmu kawalerki w Olsztynie wynosi od 1 do 2 tys. zł, mieszkania 3-pokojowego od 1,8 do 3 tys. zł. Do tego należy doliczyć opłaty za czynsz, czy media.

Zdarza się dość często, że studentom drugiego, czy trzeciego roku rodzice kupują mieszkanie traktując to jako inwestycję na przyszłość. Dotyczy to zwłaszcza studentów medycyny, czy weterynarii - powiedział Jarmoliński.