Pociągami Kolei Dolnośląskich i Polregio od 1 sierpnia będzie można podróżować po Wrocławiu na podstawie biletów MPK (co najmniej 24-godzinnych). Co istotne, młodzież szkolna oraz seniorzy powyżej 65. roku życia będą mogli korzystać z przejazdów pociągami Kolei Dolnośląskich i Polregio w obrębie miasta bezpłatnie.

/ ZOFIA BAZAK / East News

We Wrocławiu wraca honorowanie biletów miejskich (UrbanCard) w pociągach regionalnych w obszarze miasta. Oznacza to, że od czwartku legitymując się co najmniej 24-godzinnym biletem możliwe będzie podróżowanie pomiędzy 31 stacjami i przystankami z nazwą Wrocław oraz do Iwin - przystanku położonego obok wrocławskiego osiedla Jagodno.

Przewoźnicy regionalni - Koleje Dolnośląskie i Polregio - będą honorować miejskie bilety na podstawie umowy podpisanej przez Jacka Sutryka, prezydenta Wrocławia i Damiana Stawikowskiego, prezesa Kolei Dolnośląskich oraz przedstawicieli Polregio.

/ Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego / Materiały prasowe

Umowa została zawarta na okres od 1 sierpnia 2024 do końca 2025 roku.

To ważny dzień dla Dolnego Śląska, a przede wszystkim dla Wrocławia i jego aglomeracji. To efekt dobrej współpracy samorządu województwa, samorządu Wrocławia i innych samorządowców, bo umowa nie byłaby możliwa, gdyby nie współpraca, zaangażowanie i determinacja na wielu szczeblach - mówi Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.

Podobna umowa działa m.in. w Warszawie, gdzie pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej można podróżować na biletach miejskich.