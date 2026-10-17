W PRL-u pilnowało ich wojsko. Dziś te góry to prawdziwy hit w Polsce

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Przez dziesięciolecia były niemal całkowicie odcięte od świata, a wstępu pilnowało wojsko. Dziś Góry Izerskie przeżywają swój renesans, przyciągając miłośników biegówek i rowerów, którzy uciekają przed karkonoskimi tłumami.

Alternatywa dla Karkonoszy. Dlaczego warto uciec w Izery?

Góry Izerskie, rozciągające się na pograniczu polsko-czeskim, stanowią unikatową część Sudetów Zachodnich. Od słynnych Karkonoszy oddziela je Przełęcz Szklarska, lecz oba te pasma wyraźnie się różnią. Izery słyną z łagodniejszych wzniesień i dużego zalesienia. Dla wielu turystów są alternatywą wobec zatłoczonych karkonoskich szlaków.

Centralnym punktem polskiej części Izerów jest Polana Jakuszycka, gdzie mieści się nowoczesne Dolnośląskie Centrum Sportu. To właśnie tutaj koncentruje się ruch turystyczny, szczególnie na trasie pomiędzy Polaną Jakuszycką a Świeradowem-Zdrojem, gdzie działa kolej gondolowa na Stóg Izerski. Popularna trasa wiedzie przez stację turystyczną Orle do Chatki Górzystów, ciesząc się zainteresowaniem przez cały rok.

Te miejsca zachwycają o każdej porze roku. Oto najlepsze schroniska górskie w Polsce Polskie góry kryją w sobie nie tylko zapierające dech w piersiach krajobrazy, ale również niezwykłe schroniska, które od lat przyciągają miłośników wędrówek, przyrody i historii. Od Tatr po Sudety, od Karkonoszy po Góry Izerskie – każde z tych…

Od strefy zamkniętej do turystycznego hitu. Jak zmieniły się Izery?

Choć dziś Izery otwarte są dla turystów i sportowców, przez dziesięciolecia pozostawały niemal całkowicie niedostępne. W czasach PRL-u terenami tymi zarządzały Wojska Ochrony Pogranicza, a wstęp był możliwy wyłącznie za specjalną przepustką.

Od tamtych lat ruch turystyczny wzrósł wielokrotnie. Obecnie szacuje się, że Góry Izerskie odwiedza rocznie około miliona osób, podczas gdy w Karkonoszach ta liczba przekracza 2,6 miliona.

Zmieniły się także preferencje turystów. Góry Izerskie stały się jednym z ulubionych miejsc amatorów narciarstwa biegowego i rowerów górskich. Po polskiej stronie przygotowano około 70 kilometrów tras narciarskich, z sercem na Polanie Jakuszyckiej, gdzie od ponad 50 lat rozgrywany jest Bieg Piastów – prestiżowa impreza należąca do Europejskiej Ligi Biegów Długodystansowych Euroloppet.

Domy jak z Alp na Dolnym Śląsku. Odkryj tajemnicę wsi w Karkonoszach Mysłakowice, niewielka wieś w Kotlinie Jeleniogórskiej, skrywa niezwykłą tajemnicę. Charakterystyczne domy przypominające alpejskie chaty to pozostałość po uchodźcach z Tyrolu, którzy niemal 200 lat temu znaleźli tu schronienie.

Zima kurczy się w oczach. Jak zmiany klimatu uderzają w Polanę Jakuszycką

Izery słyną ze specyficznego mikroklimatu, zwłaszcza na Polanie Jakuszyckiej, gdzie śnieg utrzymuje się nawet dłużej niż w innych częściach Sudetów.

Jednak i tu nie ominęły zmian klimatycznych. W ostatnich latach pokrywa śnieżna jest mniejsza i zalega krócej. W 2025 roku po raz pierwszy w historii Bieg Piastów został przesunięty z marca na luty z powodu pogody. Jeszcze niedawno sezon narciarski trwał od końca listopada do początku maja, lecz obecnie sezon się zaczyna czasem w grudniu i trwa do końca lutego, początku marca.