12 stanowisk z maszynami do szycia, pomocni instruktorzy, kilometry wielobarwnych materiałów i ludzie dzielący się swoim czasem. To wszystko oznacza akcję charytatywną "Uszyj jasia", która po raz pierwszy odbędzie się w gościnnych progach Pasażu Grunwaldzkiego. Już 1 kwietnia Klienci odwiedzający centrum handlowe, będą mogli okazać swe wielkie serce i wesprzeć pacjentów z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu im. Jana Mikulicza – Radeckiego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock U początków akcji "Uszyj jasia" leży współczujące serce mamy - Natalii Bielawskiej, która po kilkudniowym pobycie w szpitalu, podczas zmiany pościeli zauważyła, że poszewki na poduszki szybko się zużywają i tracą kolory. Pani Natalia nie mogła przejść obojętnie wobec takiej sytuacji, zorganizowała grupę szyjących przyjaciół i tak dała początek trwającej już 13 lat akcji, która wnosi kolor i pozytywną energię do szpitalnych sal. Akcja rozpocznie się w CH Pasaż Grunwaldzki sobotę 1 kwietnia o godzinie 11.00 i potrwa do 18.00. Każdy, kto w tym dniu odwiedzi Centrum, będzie mógł dołączyć do wspólnego szycia, a pomocni instruktorzy pokażą, jak z kilku kawałków materiału wyczarować kolorową poszewkę. Otoczenie w jakim przebywają pacjenci ma ogromny wpływ na proces leczenia i rehabilitacji. Ważne by wokół znajdowało się jak najwięcej elementów, które sprawiają, że pobyt w szpitalu i trud choroby znosi się lepiej - tłumaczy Dyrektor Szpitala dr Jakub Berezowski.