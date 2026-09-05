Ukradli szafę pancerną z bronią i amunicją. Kontrterroryści wkroczyli do akcji

RMF24

Osiem osób wpadło w ręce policji w sprawie kradzieży m.in. broni i amunicji w dolnośląskim Lubinie. Mundurowym udało się odzyskać skradzione rzeczy o wartości niemal 100 tys. zł. Ponadto zabezpieczono znaczne ilości narkotyków.

Włamanie i kradzież broni palnej

Złodzieje włamali się do domu jednorodzinnego na terenie powiatu lubińskiego w ubiegłą sobotę. Ukradli szafę pancerną z bronią palną i amunicją, a także sprzęt sportowy i fotograficzny oraz gotówkę w kwocie 20 tys. zł – łącznie straty oszacowano na niemal 100 tys. zł.

Sprawa trafiła do lubińskich policjantów. Na miejsce skierowano mundurowych z pionu kryminalnego i techników kryminalistyki, którzy zbierali ślady i zabezpieczali dowody. Funkcjonariuszom udało się wytypować osoby podejrzewane o udział w przestępstwie oraz ustalić miejsca, w których mogły przebywać.

Przy wsparciu legnickich policjantów i kontrterrorystów z Wrocławia i Opola, siłowo weszli do kilku mieszkań na terenie powiatu legnickiego. Zatrzymano osiem osób.

Fot. Komenda Powiatowa Policji w Lubinie / materiały udostępnione

Podejrzani o włamanie i kradzież zostali aresztowani

Wśród zatrzymanych znaleźli się dwaj mieszkańcy Legnicy w wieku 33 i 42 lat. Są oni podejrzani o dokonanie kradzieży z włamaniem do domu jednorodzinnego na terenie powiatu lubińskiego.

„Ponadto młodszy z nich odpowie za posiadanie i wprowadzenie do obrotu znacznych ilości środków odurzających i psychotropowych. Mundurowi ujawnili w jego mieszkaniu i zabezpieczyli amfetaminę w ilości 2700 porcji handlowych oraz marihuanę w ilości blisko 150 porcji tego narkotyku, a także ponad 8 kilogramów cieczy koloru białego o cechach pochodnych amfetaminy” – przekazała policja w Lubinie.

Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

Chwile grozy w Nowym Jorku. Mężczyzna z nożem na słynnym moście Nowojorska policja zastrzeliła uzbrojonego w nóż mężczyznę, który poruszał się po linach Mostu Brooklińskiego. Według funkcjonariuszy ignorował wielokrotne wezwania odrzucenia broni i do jednego z nich zbliżył się z nożem – przekazała agencja AP.

W akcji zabezpieczono znaczne ilości narkotyków

W jednym z mieszkań zatrzymano również 37-letniego mieszkańca Legnicy. Zabezpieczono u niego między innymi 2,5 tysiąca porcji handlowych marihuany, 1,5 tysiąca porcji metamfetaminy i 170 porcji handlowych amfetaminy.

Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości narkotyków i handlu tymi nielegalnymi środkami – przekazała policja w Lubinie. Śledczy ustalili również, że mężczyzna jest poszukiwany do obycia kary 1,5 roku więzienia. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu go na 3 miesiące.

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Białorusinka w rękach straży granicznej

Jak przekazali lubińscy mundurowi, wśród ośmiu zatrzymanych osób, znalazła się również 27-letnia obywatelka Białorusi. Funkcjonariusze ustalili okoliczności dotyczące jej pobytu w Polsce. Zdaniem służb spełnione zostały przesłanki określone w art. 302 ust. 1 pkt 7 i 9 ustawy o cudzoziemcach:

Decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydaje się cudzoziemcowi, gdy: (pkt 7) obowiązuje wpis danych cudzoziemca do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, lub (pkt 9) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej.

„W związku z tym funkcjonariusze sporządzili wniosek o wydanie decyzji o zobowiązaniu kobiety do powrotu. 27-latka została przekazana funkcjonariuszom straży granicznej w Legnicy” – poinformowała policja w Lubinie.

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Do akcji zaangażowano mundurowych z różnych jednostek

Jak podkreślili mundurowi, akcja była wynikiem współpracy kilku policyjnych jednostek. Zaangażowano funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, Komendy Miejskiej Policji w Legnicy oraz kontrterrorystów z Wrocławia i Opola, a także przewodników wraz z psami służbowymi przeszkolonymi do wyszukiwania narkotyków z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze oraz Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu.

Śledztwo trwa i służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań.