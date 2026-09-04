Kościół sprzedał Osiedle Maltańskie, doszło do dramatycznej eksmisji. Tak tłumaczy się kuria

RMF24

„Teren Osiedla Maltańskiego trzeba było sprzedać” - poinformowała Kuria Metropolitalna w Poznaniu dodając, że decyzja wynikała z „konieczności przywrócenia nieruchomości do właściwego stanu, co przekraczało jej możliwości finansowe i organizacyjne”. Sprzedaż terenu deweloperowi wywołała protesty - zwłaszcza po tym, jak w środę doszło do eksmisji jednej z mieszkanek.

Eksmisję próbowali zablokować sąsiedzi kobiety oraz obrońcy praw lokatorów. Interweniowała policja, która siłą usunęła demonstrantów i wylegitymowała ponad 60 osób.

Dwie osoby zostały poszkodowane, a eksmitowana kobieta znalazła schronienie u sąsiadki.

Nowy właściciel, nowe zasady

Teren przy ul. Warszawskiej 82 należał do Parafii pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami od co najmniej 1883 roku. W 1931 roku udostępniono go niezamożnym osobom na uprawę warzyw i owoców. Po II wojnie światowej zarząd przejęły Pracownicze Ogródki Działkowe „Wolność”. Po 2002 roku większość użytkowników działek zawarła z parafią umowy dzierżawy, jednak część działek była zajmowana bezumownie.

W 2004 roku Rada Miasta Poznania uchwaliła zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, zakładając przekształcenie zdegradowanego terenu w nowoczesne osiedle mieszkaniowo-usługowe.

Kuria tłumaczy, że zabudowa na terenie osiedla powstała bez zgody parafii nie spełnia podstawowych norm bezpieczeństwa, w tym przeciwpożarowych i sanitarnych – brakuje m.in. kanalizacji. Dodaje, że Kościół nie miał wpływu na sposób budowania i użytkowania budynków.

Porozumienia i przyszłość mieszkańców

Pełnomocnik spółki Komandoria (która jest zarządcą terenu przy ul. Warszawskiej 82) mec. Jacek Masiota twierdzi, że eksmisje poprzedziły liczne próby porozumienia z mieszkańcami. Spółka oferowała m.in. sfinansowanie rocznego najmu mieszkania.

Do tej pory podpisano ponad 120 porozumień, a ponad 200 parceli jest już objętych nowymi ustaleniami lub pozostaje pustych. Około 80 parceli wciąż czeka na rozwiązanie sytuacji.