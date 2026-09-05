Gmina Kłecko po uderzeniu żywiołu. „Czegoś takiego w życiu nie widzieliśmy”

RMF24

To było coś strasznego. Czegoś takiego w życiu nie widzieliśmy – mówią reporterowi RMF FM mieszkańcy wielkopolskiego Kłecka w powiecie gnieźnieńskim. W piątkowy wieczór przeszła tamtędy potężna nawałnica.

Z mieszkańcami gminy Kłecko rozmawiał nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. Wichura, która w piątek wieczorem przeszła nad Polską, wyrządziła tam bardzo duże szkody.

Wszystkie drzewa, wszystko leży – mówią mieszkańcy Kłecka. Ile to mogło trwać, może dziesięć minut – usłyszał nasz dziennikarz.

Mieszkańcy opowiadają o powalonych drzewach i fruwających fragmentach garaży.

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Trwa usuwanie szkód wyrządzonych przez potężną nawałnicę, która przeszła przez Wielkopolskę. Strażacy z tego województwa interweniowali ponad 300 razy. Najbardziej ucierpiała wspomniana gmina Kłecko.

Przy drogach dojazdowych do Kłecka zalegają połamane gałęzie, przesunięte z jezdni powalone drzewa, a także znaki drogowe – relacjonuje nasz reporter.

W samym miasteczku jest kilka miejsc, w których widać zniszczenia. Od nocy trwa usuwanie skutków wichury.

Prowadziliśmy głównie dwa typy działań: zabezpieczenie uszkodzonych budynków oraz usuwanie powalonych drzew. Najbardziej ucierpiała gmina Kłecko w powiecie gnieźnieńskim. W samym Kłecku wiatr zerwał między innymi dach z przybudówki domu mieszkalnego i dach ze stodoły. Powalone drzewo runęło na samochód i budynek mieszkalny, niszcząc dwa kominy – powiedział rzecznik wielkopolskiej straży pożarnej asp. Martin Halasz.

Ostatniej doby strażacy w całym kraju interweniowali ok. 1200 razy w związku z przechodzącym frontem atmosferycznym.