35-latka z powiatu strzelińskiego uruchomiła internetową zbiórkę pieniędzy na leczenie nowotworu. Jednak wcale nie miała guza mózgu. Teraz kobieta, która wykorzystała zaufanie darczyńców, odpowie za oszustwo i fałszowanie dokumentacji medycznej.

/ Policja Dolnośląska / Policja

Kobieta twierdziła, że walczy z guzem mózgu. W popularnym serwisie internetowym trwała zbiórka na jej leczenie, a pieniądze były na bieżąco wypłacane przez założycielkę zbiórki.

Aby uwiarygodnić swoją historię 35-latka sfałszowała dokumentację medyczną. Policjanci ustalili, że wyrobiła pieczątki na fikcyjne dane lekarzy, którzy rzekomo mieli ją leczyć.

Kobieta, podrabiając dokumentację, wprowadziła w błąd co do swojego stanu zdrowia, w wyniku czego kolejne osoby za pośrednictwem internetowego serwisu, wpłacały znaczne kwoty pieniędzy. Nie było to jedyne źródło, z którego czerpała korzyści finansowe - relacjonuje asp. Łukasz Porębski rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie. Za pośrednictwem portalu społecznościowego oszustka wprowadzała kolejne osoby w błąd, co do swojego stanu zdrowia. Opisywała tam zmagania z chorobę podkreślając, że każda ofiarowana kwota pieniędzy jest dla niej na wagę złota - dodał policjant.

Swoje wpisy kobieta okraszała zdjęciami, w których wykorzystywała sztuczną krew.

Policjanci zatrzymali 35-latkę. Po analizie dokumentacji, którą się posługiwała potwierdzili, że dokumenty zostały sfałszowane. Według śledczych poszkodowanych dość krótką działalnością oszustki jest ponad 500 osób. W przeszłości kobieta wchodziła już w konflikt z prawem. Za oszustwo grozi jej do 8 lat więzienia.