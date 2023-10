Poszukiwania skupiają się w lasach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gdyni. Policja nie udziela informacji ani o akcji, ani o znalezionych na terenie lasu ewentualnych śladach lub dowodach.

W mediach pojawiają się wiadomości o namierzeniu mężczyzny czy to przez załogę śmigłowca, czy przez innych szukających. Wczoraj trójmiejski reporter RMF FM Kuba Kaługa nieoficjalne informował, że w ostatnich dniach odkryto co najmniej dwa miejsca, w których mógł kryć się w lesie Borys. Odnajdywane są miejsca z przygotowanym jedzeniem - to także nieoficjalny przekaz. Wszystko wskazuje jednak na to, że Borys mógł świetnie przygotować się do ukrywania się - zauważa trójmiejski dziennikarz RMF FM Kuba Kaługa.

Znicze w miejscu zabójstwa 6-letniego chłopca przy ul. Górniczej w Gdyni Fikakowie / Adam Warżawa / PAP

Nowe nieoficjalne wiadomości

Według nieoficjalnych informacji przekazanych dziś przez "Gazetę Wyborczą", policja w jednej z ziemianek na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego znalazła m.in. telefon komórkowy, kosmetyki i rzeczy, które mógł pozostawić Grzegorz Borys.

O komentarz w tej sprawie Polska Agencja Prasowa poprosiła Żandarmerię Wojskową.

Na terenie TPK znaleziono dużo rzeczy, ponieważ nie tylko poszukiwany Grzegorz Borys uprawiał tam bushcraft. Na pewno coś znaleziono, natomiast nie ma informacji wskazujących na to, że znalezione rzeczy należały do poszukiwanego. Trwają ustalenia, do kogo one należały - powiedziała rzeczniczka prasowa Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu kpr. Daria Lubianiec.

Wczoraj, kolejny raz, mieszkańcy Gdyni, Gdańska, Sopotu oraz powiatu kartuskiego otrzymali Alert RCB dotyczący poszukiwań niebezpiecznego przestępcy: "Uwaga! Policja prowadzi w Gdyni poszukiwania Grzegorza Borysa. Nie utrudniaj działań służb i nie wchodź do lasu na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego".



Były policjant: Przypomina to sprawę Jacka Jaworka

Im szybciej zostanie schwytany, czy zostanie ustalone miejsce pobytu Grzegorza Borysa, tym lepiej dla nas wszystkich - mówił na antenie internetowego Radia RMF24 były dyrektor Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, inspektor Marek Dyjasz.

Zdaniem eksperta sprawa Grzegorza Borysa jest gatunkowo podobna do sprawy Jacka Jaworka, który do tej pory nie został odnaleziony. Jest przekonany o tym, że choć poszukiwania koncentrują się w okolicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, "działania prowadzone są także w innych rejonach Polski". Są to działania niejawne, opatrzone klauzulą tajności - dodaje Marek Dyjasz.

Uważa on również, że Borys nie opuścił kraju.