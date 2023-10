Dwaj młodzi mężczyźni i kobieta, zatrzymani przez policjantów w zachodniopomorskim Sławnie, odpowiedzą za brutalne pobicie i pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem. Są podejrzani o to, że napadli na mężczyznę, bili go, przywiązali sznurem do metalowej rury i zostawili w piwnicy. Poszkodowany zdołał się oswobodzić i zawiadomić policję.