Na Politechnice Wrocławskiej trwa finał Cybertron Dolny Śląsk 2022. To zawody informatyczne dla uczniów z Polski i Czech. Ich celem jest m.in. budowanie świadomości zagrożeń, jakie mogą czyhać w sieci i nauka radzenia sobie z nimi.

Uczestnicy zawodów informatycznych Cybertron / Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego / Materiały prasowe

Cyberbezpieczeństwo obecnie nabiera szczególnego znaczenia, dlatego przygotowaliśmy wydarzenie, które ma przede wszystkim zachęcić młodych ludzi do zgłębiania wiedzy w obszarze współczesnych zagrożeń cyfrowych i do podejmowania tej ścieżki kształcenia - tłumaczy Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego. Biorąc udział w Cybertronie uczniowie mają możliwość rozwoju informatycznych zainteresowań pod okiem ekspertów. Jest to również świetna okazja do nawiązania nowych relacji z rówieśnikami - dodaje.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego współpracuje przy organizacji Cybertronu z czeskim regionem Kralovohradeckim. Organizowane są konkursy edukacyjne oraz wymiany uczniów obu regionów.

Bardzo się cieszę, że możemy współpracować z Dolnym Śląskiem organizując Cybertron. To bardzo ważne wydarzenie, mające na celu ochronę naszego cyberbezpieczeństwa w przyszłości. Cieszymy się, że możemy przygotować uczniów na nadchodzące czasy i zorganizować wymianę międzynarodową - mówi Arnošt Štěpánek, zastępca Hetmana Kraju Kralovohradeckiego.

Uczestnicy Cybertronu / Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego / Materiały prasowe

Jak wygląda finał Cybertronu?

W zawodach bierze udział pięć polsko-czeskich drużyn. Rywalizacja została podzielona na dwie części. Najpierw uczestnicy biorą udział w grze terenowej, w trakcie której muszą odnaleźć ukryte na terenie kampusu Politechniki Wrocławskiej hasła i instrukcje. Przydadzą im się one w kolejnym etapie, czyli części informatycznej związanej z cyberbezpieczeństwem.

Uczestnicy Cybertronu / Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego / Materiały prasowe

Etap informatyczny złożony będzie z kilku zadań typu CTF (Capture the flag) z zakresu m.in. sieciowości, kryptografii czy bezpieczeństwa stron sieciowych. Celem graczy będzie pokonywanie cyfrowych przeszkód i znalezienie określonego ciągu znaków.

Jesteśmy uczelnią techniczną, która uczy etycznych aspektów oraz obrony przed cyberniebezpieczeństwami, dlatego zadania są w charakterze tzn. Blue Teamu, czyli zespołu broniącego infrastruktury czy usług przed zagrożeniami. Zadania są z szerokiego zakresu cyberbezpieczeństwa, poczynając od analizy ruchu sieciowego, poprzez logi systemowe do usług oraz rozwiązywania incydentów, jak np. zaszyfrowanie maszyn - tłumaczy dr inż. Mateusz Tykierko, kierownik Wrocławskiego Centrum Sieciowo - Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej.

Zwycięzców Cybertronu poznamy w niedzielę, 23 października.