Urząd Miejski Wrocławia. Tu wyrobisz numer PESEL - taki komunikat w języku ukraińskim można od dziś można usłyszeć w tramwajach i autobusach wrocławskiego MPK.

/ MPK Wrocław /

Na podstawie specustawy uchodźcy z Ukrainy mają możliwość wyrabiania w Polsce numeru PESEL. We Wrocławiu mogą to zrobić w trzech lokalizacjach Centrum Obsługi Mieszkańca: przy al. Kromera 44, pl. Nowy Targ 1/8 i ul. Gabrieli Zapolskiej 4. W pobliżu tych lokalizacji znajduje się blisko 20 przystanków tramwajowych i autobusowych.

Obok nazwy przystanku w języku polskim, wybrzmiewa od dziś drugi komunikat, tym razem po ukraińsku, informujący, że w pobliżu znajduje się urząd, w którym nasi przyjaciele z Ukrainy mogą załatwić najważniejsze sprawy formalne - tłumaczy Krzysztof Balawejder, prezes wrocławskiego MPK. Wszystkie nasze działania podjęte wobec obywateli Ukrainy mają jeden cel, pomoc im w tym trudnym czasie - podkreślił.

W najbliższych dniach przy Centrach Obsługi Mieszkańca stanie także SZCZEPCIObus, w którym obywatele Ukrainy będą mogli się zaszczepić.

MPK codziennie zapewnia uchodźcom transport z Dworca Głównego do miejsc tymczasowego pobytu, zarówno na terenie Wrocławia, jak i innych miast m.in. Szczawna Zdrój, Karpacza, Polanicy Zdrój, Jeleniej Góry, Złotoryi i Zgorzelca.

Spółka zadeklarowała gotowość zatrudnienia uciekających przed wojną Ukraińców - pierwsze osoby są rekrutowane. Na pomoc mogą liczyć także Ukraińcy już zatrudnieni we wrocławskim MPK. Jak dotąd jeden z ukraińskich pracowników MPK zdecydował się na powrót do ojczyzny. Otrzymał on pomoc formalną i prawną także w zakresie restrukturyzacji zadłużenia, jakie posiadał w banku komercyjnym oraz urlop bezpłatny - mówi Krzysztof Balawejder.

Wszyscy pracownicy z obywatelstwem ukraińskim otrzymali zapomogi losowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Również pracownicy, do których dołączyli członkowie rodzin z Ukrainy, otrzymali i otrzymują wsparcie formalne i logistyczne. Oni wszyscy mogą także liczyć na bezpłatną pomoc psychologa. W najbliższym czasie dostępna będzie ukraińska wersja językowa strony internetowej miejskiego przewoźnika.



Harmonogram kursowania SZCZEPCIObusa:

19 marca - sobota

8:00 - 13:00 Urząd Miejski Wrocławia, ul. Gabrieli Zapolskiej 4

12:00 - 20:00 Dworzec Główny PKP

20 marca - niedziela



12:00 - 20:00 plac Solny

21 marca - poniedziałek

8:00 - 16:00 plac Nowy Targ

22 marca - wtorek

8:00 - 16:00 Centrum Obsługi Mieszkańca, al. Kromera 44

Chętni, którzy chcą zaszczepić się jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson muszą mieć kończone 18 lat i posiadać przy sobie dokument tożsamości Nie trzeba się rejestrować. Partnerem medycznym akcji jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu.