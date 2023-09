Bezpłatną wystawę świeżych grzybów będzie można zobaczyć w niedzielę i poniedziałek (17-18 września) w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze. Będą tam zarówno grzyby często spotykane, jak i rzadkie okazy o oryginalnych kształtach i barwach. Odwiedzający dowiedzą się, które są jadalne a które trujące.

/ Shutterstock

Prezentujemy tę wystawę już po raz 34. Pokażemy owocniki świeżych grzybów, które można aktualnie zbierać w okolicznych lasach. To są wszystkie gatunki. Te, które grzybiarze zbierają do celów konsumpcyjnych, ale też gatunki trujące, które mogą nam zaszkodzić - mówił Czesław Narkiewicz z Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze.

Dodał, że prezentowane będą także grzyby uważane za niejadalne, które pełnią ważną funkcję w ekosystemach leśnych. Wystawa ma bowiem pokazać rozmaitość gatunkową.

Zwykle mamy na wystawie około 200 gatunków. Ale w tym roku w okolicach Jeleniej Góry nie ma dobrych warunków pogodowych. Myślę, że nie uda nam się zebrać aż tak dużej liczby. Na pewno będą borowiki, koźlarze, maślaki, kanie i rydze, które najczęściej zbieramy - dodał Czesław Narkiewicz.

Wśród gatunków trujących wyeksponowane zostaną te najgroźniejsze. Czyli muchomor zielonawy inaczej sromotnikowy. Ale także też i inne gatunki muchomorów, które mogą nam zaszkodzić. No i gatunki grzybów, które nie powinny być zbierane. Chodzi o to, żeby można było po prostu nauczyć się rozpoznawania grzybów - podkreśla Narkiewicz.

Wystawa jest otwarta dla wszystkich. Jeżeli ktoś będzie w tym czasie na grzybobraniu i znajdzie gatunki, które go interesują, zastanawia się, jak się one nazywają i czy mają jakąś wartość odżywczą bądź konsumpcyjną może je przenieść - zachęcają organizatorzy wystawy. "My je wówczas oznaczymy. I albo staną się okazami wystawowymi albo można je będzie zabrać do domu" - obiecuje Narkiewicz.