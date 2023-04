Na wrocławskim Moście Dmowskiego po raz pierwszy w historii pojawił się dziś tramwaj. Przeprowadzano tam próby obciążeniowe przebudowanej przeprawy, której początki sięgają ubiegłego wieku.

/ Wrocławskie Inwestycje / Materiały prasowe

Most Dmowskiego we Wrocławiu trzeba było wzmocnić w związku z budową trasy tramwajowej na Popowice. Obiekt musiał być dostosowany do przejazdu tramwajów, które dziś są cięższe od tych sprzed lat.

Historyczna chwila. Na moście Dmowskiego po raz pierwszy pojawił się tramwaj - poinformowały Wrocławskie Inwestycje.

Między innymi z udziałem tramwaju przeprowadziliśmy w środę rano próby obciążeniowe przebudowanej przeprawy. Most wybudowany w ubiegłym wieku musieliśmy wzmocnić. I zrobiliśmy to. Próby wypadły bardzo dobrze - dodano.

/ Wrocławskie Inwestycje / Materiały prasowe

Jak wynika z opublikowanej w internecie informacji, ekipa spawaczy wykonała niezwykle istotną pracę przy wzmacnianiu konstrukcji stalowej. W tym celu m.in. wspawano dodatkowe nakładki z płaskowników zwiększające nośność obiektu.

Tramwajem na Popowice mamy pojechać w maju. Koszt inwestycji to ponad 222 miliony złotych. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych.