69-letnia kobieta wypadła z okna swojego mieszkania na ósmym piętrze. Do tragicznego wypadku doszło w czwartek (11 lipca) około 7.30 na osiedlu Wojska Polskiego w Słupcu (Nowa Ruda).

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

W czwartek (11 lipca) policjanci z Nowej Rudy w woj. dolnośląskim dostali zgłoszenie o kobiecie, która wypadła przez okno.



Mąż kobiety wyszedł do sklepu. Kiedy wrócił do mieszkania - zobaczył, że żony nigdzie nie ma. Wyjrzał przez otwarte okno i zobaczył ciało kobiety leżące na ziemi - opisuje Tobiasz Fąfara, młodszy aspirant z KPP w Kłodzku.



Jak ustalili mundurowi, 69-latka chciała rano umyć okna, a w wyniku nieszczęśliwego wypadku - wypadła z ósmego piętra.



Policja z prokuraturą ustalają okoliczności wypadku. Ciało kobiety zostało zabezpieczone do sekcji zwłok.