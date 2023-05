Tragiczny wypadek na drodze Tarnówek - Krzydłowice w województwie dolnośląskim. Osobówka zderzyła się tam w rowerzystą. Cyklista zginął na miejscu.

Zdjęcie z miejsca tragedii / Dolnośląska Policja /

Wczoraj, kilka minut po godzinie 18 oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach otrzymał informację o wypadku na drodze powiatowej relacji Tarnówek-Krzydłowice.

Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że 64-letni kierowca osobowej toyoty zderzył się z jadącym z naprzeciwka rowerzystą. Niestety cyklista, mimo reanimacji poniósł śmierć na miejscu.

Kierowca auta był trzeźwy, natomiast trzeźwość drugiego z uczestników wypadku zostanie ustalona po analizie pobranej od niego krwi.

Trwa wyjaśnianie okoliczności tragedii.

/ Dolnośląska Policja /

Policjanci apelują do kierowców i pozostałych użytkowników dróg o szczególną ostrożność podczas jazdy. Nadmierna prędkość, roztargnienie na drodze, a także lekkomyślność uczestników ruchu drogowego to wciąż najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych. "Zwolnijmy, zachowajmy maksimum ostrożności, aby na naszych drogach nie dochodziło do niepotrzebnych tragedii" - apelują policjanci.