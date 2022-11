Władze stadionu Tarczyński Arena we Wrocławiu poinformowały, że obiekt dwa razy w roku przechodzi generalny przegląd i właśnie przygotowuje się do jesiennej inspekcji. "Wszystkie małe i możliwe do usunięcia usterki naprawiamy na bieżąco" – dodał rzecznik spółki Stadion Wrocław Marcin Janiszewski.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Stadion we Wrocławiu jest jednym z obiektów wybudowanych na Euro 2012, a od jesieni 2011 swoje mecze rozgrywa tam występujący w piłkarskiej ekstraklasie Śląsk Wrocław. Od tamtej pory obiekt systematycznie przechodzi przegląd i nie było do tej pory poważniejszych problemów. Zgodnie z ustawą o prawie budowlanym dwa razy w roku musimy zrobić przegląd budynku. U nas to wypada w maju i w listopadzie. Właśnie przystępujemy do tego jesiennego przeglądu. Wcześniejszy odbył się w maju i nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Wszystkie małe i możliwe do usunięcia usterki są robione i naprawiane w trybie bieżącym - powiedział rzecznik spółki Stadion Wrocław Marcin Janiszewski. Na stadionie w stolicy Dolnego Śląska swoje mecze rozgrywa też reprezentacja Polski. Ostatnio biało-czerwoni na Tarczyński Arenie zagrali z Walią w maju w ramach spotkania Ligi Narodów - mecz zakończył się wynikiem 2:1. Zobacz również: Zamknięty PGE Narodowy. Co z biletami na mecz Polska-Chile? Janiszewski przyznał, że poza regulaminowymi dwoma przeglądami w roku obiekt poddawany jest też dodatkowym przeglądom, które pozwalają lepiej monitorować jego stan. Na przykład dodatkowo na początku bieżącego roku zrobiliśmy jeszcze dokładny przegląd konstrukcji stalowej i też wszystko było w porządku. Mogę więc powiedzieć śmiało, że na Tarczyński Arenie wszystko jest w porządku i możemy zorganizować każdy możliwy mecz - dodał. W piątek okazało się, że zaplanowany na 16 listopada towarzyski mecz piłkarskiej reprezentacji Polski z Chile nie może się odbyć na stołecznym PGE Narodowym, bo wykryta została wada jednego z elementów konstrukcji stalowo-linowej. Spotkanie zostało przeniesione na stadion Legii Warszawa. Zobacz również: Minister sportu o PGE Narodowym: Usterka pogłębia się dość szybko

