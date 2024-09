Żadnych dokumentów nie posiadał przy sobie mężczyzna, który w miejscowości Zagajnik w Dolnośląskiem wtargnął pod nadjeżdżający pociąg i zginął na miejscu. Do tragedii doszło pod koniec sierpnia. Do tej pory nikt nie zgłosił jego zaginięcia. Nikt nie zgłosił się też w celu identyfikacji jego ciała. Zgorzelecka policja prosi więc o pomoc w ustaleniu jego tożsamości.

/ Shutterstock

"Policja w Zgorzelcu prosi o pomoc w identyfikacji mężczyzny, który 29 sierpnia po godz. 6:00 na przejeździe kolejowym w miejscowości Zagajnik wtargnął pod nadjeżdżający pociąg i zginął na miejscu" - zaapelowali mundurowi w czwartek.

Mężczyzna mógł mieć od 25 do 35 lat. Jego wzrost to ok. 170-175 cm. Miał szczupłą sylwetę i krótkie, rude włosy. W dniu tragedii był ubrany w białą koszulkę z krótkim rękawem, długie, jasnozielone spodnie i granatowe klapki z białymi paskami.

/ KPP Zgorzelec / Policja

/ KPP Zgorzelec / Policja

Osoby, które rozpoznają mężczyznę mogą kontaktować się z policją, dzwoniąc na nr 47 87 324 04 (od 7:30 do 15:30) lub 47 87 322 00 (całą dobę).



Nachodzą Cię myśli samobójcze? Wydaje Ci się, że znajdujesz się w sytuacji bez wyjścia? Pamiętaj, że są osoby, które chcą i mogą Ci pomóc. Dyżurują telefonicznie lub on-line:

116 123 - kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych

116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 70 2222 - Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym