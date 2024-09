Dożywocie grozi 20-latkowi za namawianie przez internet co najmniej 15 dziewczynek w wieku od 11 do 15 lat oraz kobiety pełnoletniej, lecz z niepełnosprawnością umysłową, do wysyłania mu treści pornograficznych - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze. Mężczyzna miał też namawiać ofiary do "innych czynności seksualnych" i szantażować upublicznieniem w sieci ich nagich zdjęć.

/ Shutterstock Zielona Góra. Zarzuty dla 20-latka Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze skierowała akt oskarżenia przeciwko 20-letniemu mężczyźnie podejrzanemu o popełnienie szeregu przestępstw o charakterze seksualnym. Jego ofiarami miały być dziewczynki w wieku od 11 do 15 lat oraz jedna pełnoletnia. Sprawca działał w internecie. Jak poinformowali w środę śledczy, 20-latek za pośrednictwem komunikatorów Snapchat i Facebook wyszukiwał, a następnie rozpoczynał konwersacje z różnymi dziewczynkami, najczęściej małoletnimi bądź z niepełnosprawnością umysłową. Szantażował publikacją m.in. nagich zdjęć "Uciekając się do szantażu, nakłaniał je do wysyłania mu treści pornograficznych z ich udziałem. Treści te zapisywał w pamięci swojego telefonu komórkowego, by następnie tymi samymi treściami szantażować pokrzywdzone i grozić upublicznieniem przesłanych mu treści w internecie bądź wśród znajomych pokrzywdzonych" - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze. 20-latek miał też zmuszać dziewczynki do "wykonywania innych czynności seksualnych". Jego działania zakwalifikowano między innymi jako zgwałcenie osoby małoletniej poniżej 15 lat. Od 1 października 2023 roku, po zmianie przepisów, grozi za to kara dożywotniego pozbawienia wolności.