Jak będzie wyglądał świat za sto lat? Takie pytanie zadał kilku osobistościom w 1922 roku jeden z amerykańskich dzienników. Nie będzie drukowanych książek i gazet czy węgla - to tylko niektóre z odpowiedzi.

/ Uniwersytet Wrocławski / Facebook

Odpowiedzi na pytanie o to jak będzie wyglądał świat za 100 lat, czyli w 2022 roku pojawiły się także w Ilustrowanym Kurierze Codziennym. Wycinek z tej gazety opublikował na swoim profilu facebookowym Uniwersytet Wrocławski. Zakładano też dwugodzinny dzień pracy - mówi doktor Katarzyna Uczkiewicz z uczelni.

Był już ośmiogodzinny dzień pracy, było to wówczas wielkie osiągnięcie. Ale zakładano, że właśnie dzięki wynalazkom, dzięki temu co dzisiaj nazywamy sztuczną inteligencją, czas pracy będzie skrócony do dwóch godzin - tłumaczy Uczkiewicz.

100 lat temu eksperci twierdzili też, że gazety i książki nie będą drukowane. Pojawią się na ekranie kinematograficznym. Czym innym jest czytnik, albo nawet telefon, jak nie takim ekranem - podkreśla doktor Katarzyna Uczkiewicz.

Przewidziano też edukację zdalną. Napisano, że edukacja będzie odbywać się przy pomocy ekranu - dodaje.

Nie będzie wojen

W gazecie sprzed lat można przeczytać też przewidywania dotyczące pokoju na świecie. Winifred G. Hendenberg, sekretarz Towarzystwa weteranów wielkiej wojny pisze - Jeżeli od dziś do roku 2022 wojna światowa nie będzie miała dalszego ciągu, to świat przeżywać będzie erę powszechnego braterstwa, które nie zazna ani nędzy, ani konfliktów zbrojnych, ani głodu, ani zniszczenia.

Po pierwszej wojnie światowej, która była traumą dla większości Europejczyków wierzono powszechnie, że międzynarodowe organizacje pokojowe zadbają o pokój na ziemi. Że ludzie są na tyle mądrzy, że rozumieją, że wojna do niczego dobrego nie może służyć. Niestety wiara w to, że w racjonalny sposób, bez wojny możemy rozwiązywać konflikty się nie ziściła - zaznacza doktor Katarzyna Uczkiewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nie sprawdziło się również to, że całkowicie zniknie alkohol.