Dobiega końca przygotowanie stref płatnego parkowania we wrocławskich osiedlach Huby i Tarnogaj - poinformował tamtejszy Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta (ZDiUM).

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformował ZDiUM, dobiegają końca prace na osiedlu Huby. Zarząd chce od piątku 29 grudnia uruchomić strefę płatnego parkowania (SPP) na ulicach: Dawida, Joannitów, Gajowej, Wesołej, Glinianej, Łódzkiej, Prudnickiej, Ciepłej, Sieradzkiej.

"Na osiedlu Huby znajdzie się w sumie 800 wyznaczonych miejsc płatnych, których obsługę zapewni 31 parkomatów. O objęcie terenu osiedla Strefą Płatnego Parkowania wnioskowali sami mieszkańcy wspólnie z Radą Osiedla Huby. Położenie osiedla w ścisłym centrum miasta w sąsiedztwie galerii handlowej oraz dworców autobusowego i kolejowego generuje spory ruch kołowy, który przekłada się wprost na poziom zajętości dostępnych miejsc parkingowych" - podaje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta Wrocławia.

Jak informuje, "mieszkańcy osiedla mogą już wykupić abonamenty M w preferencyjnych stawkach: 10 zł za miesiąc lub 100 zł za rok (dla pierwszego pojazdu)". Szczegółowe informacje dotyczące stawek opłat abonamentowych dla drugiego i trzeciego pojazdu są dostępne TUTAJ .

Z kolei "na osiedlu Tarnogaj malowanie oznakowania poziomego miejsc płatnych jeszcze trwa, prace przy wdrażaniu SPP zostaną ukończone w styczniu 2024 r." - przekazuje ZDiUM.

Do objęcia opłatami na terenie osiedla Tarnogaj wyznaczono ulice: Paczkowską, Jesionową, Otmuchowską, Piękna, Nyską, Sernicką i Henrykowską.

Komunikat ws. Biura Obsługi Klienta

Zarząd podał, że "aby umożliwić wszystkim zainteresowanym zakup abonamentów oraz wyrobienie identyfikatorów ("H" dla pojazdów niskoemisyjnych i "0" dla osób niepełnosprawnych), specjalnie wydłużamy czas pracy naszego Biura Obsługi Klienta do godziny 18:00 w dwie ostatnie środy grudnia: 20.12 oraz 27.12 br.".

"Abonamenty oraz identyfikatory można kupić również w e-sklepie . Warto jednak pamiętać, że weryfikacja danych trwa do 3 dni roboczych" - przekazuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta Wrocławia.

"Bez względu na to, czy zdecydujemy się na zakup abonamentu osobiście w BOK ZDiUM czy zdalnie za pomocą e-sklepu, trzeba przygotować dokumenty umożliwiające weryfikację prawa własności do pojazdu oraz rozliczenia PIT za rok 2022 we Wrocławiu. Wszystkie nowo wyznaczone miejsca na osiedlu Huby znajdują się w podstrefie XIII Strefy Płatnego Parkowania" - dodaje ZDiUM.

Wysokość opłat w strefie płatnego parkowania

W SPP opłaty obowiązują w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9-18 i wynoszą:

pierwsza godzina - 3 zł,

druga godzina - 3,10 zł,

trzecia godzina - 3,30 zł,

czwarta i każda kolejna godzina - 3 zł.

Opłaty za postój można uiszczać również za pomocą parkomatów, aplikacji mobilnych (AnyPark, SkyCash i mPay) lub Blikiem.