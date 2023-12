Mieszkańcy Szczecina zapłacą więcej za wodę i ścieki. Nowe taryfy zatwierdziły już Wody Polskie. Od 20 grudnia ceny metra sześciennego pójdą w górę, ale udało się obniżyć koszty abonamentu. ZWiK podwyżki tłumaczy wzrostem cen prądu, gazu i paliw.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Od 20 grudnia wprowadzone zostaną zmiany w taryfach opłat za wodę i ścieki. Wody Polskie po ponad roku od złożenia wniosku zatwierdziły korektę taryf.

Podczas, gdy w ostatnich miesiącach szaleńczo wzrosły ceny prądu, gazu, paliw, a rynek dostosowywał się do sytuacji na świecie, branża wodno-kanalizacyjna jako jedyna została pozbawiona możliwości waloryzacji swych kosztów - mówi Hanna Pieczyńska, rzecznik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Dodała, że w przypadku ZWiK poza kosztami paliw i energii były to jeszcze kilkukrotne podwyżki cen środków do uzdatniania wody czy oczyszczania ścieków.

Z tego względu znaleźliśmy się na drodze zmniejszania inwestycji i ograniczania wydatków na utrzymanie infrastruktury. Przypominamy, że jesteśmy ważną częścią infrastruktury krytycznej, a nasza działalność ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców Szczecina i lokalnej gospodarki. Bez dobrych dostaw wody nie da się przeżyć, ani prowadzić produkcji - podkreśliła Pieczyńska.

Najbliższy rachunek będzie już zawierał nowe, urealnione stawki za odprowadzenie wody i ścieków. Obniżona zostanie stawka abonamentu przy jednoczesnej korekcie ceny za m3.

Średni, miesięczny wzrost kosztów szacowany jest na 6zł na osobę. W porównaniu z kilkudziesięcioprocentowymi wzrostami ceny prądu i gazu, nowa stawka za wodę i ścieki jest niższa niż wynikałoby to z potrzeb przedsiębiorstwa. Zmiany, które zostały wprowadzone są na poziomie inflacyjnym i zawierają jedynie wyrównanie względem kosztów energii, paliw i środków do uzdatniania wody.

Zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, taryfę cen za usługi ZWiK muszą zatwierdzać w Wody Polskie, które są podobnym regulatorem rynku dla konsumentów jak np. URE w zakresie taryf na energię elektryczną i gaz dla gospodarstw domowych.

Taryfy za dostawę wody i odbiór ścieków Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdza na trzy lata. Nowe wejdą w najbliższych dniach także w Warszawie, Poznaniu innych miastach.