Boże Narodzenie tuż za rogiem, a zakupy jeszcze w planach? Warto wiedzieć, gdzie można znaleźć nie tylko atrakcyjne ceny, ale i wysoką jakość produktów. Specjalną ofertę przygotowała sieć sklepów Społem PSS Południe we Wrocławiu.

Społem PSS Południe we Wrocławiu - oferta na Święta

Pierwsza Spółdzielnia Spożywców na Dolnym Śląsku została założona w 1945 r., a oddział sieci sklepów Społem PSS Południe we Wrocławiu wyłonił się w 1989 r. Sieć sklepów jest dobrze znana mieszkańcom Wrocławia, a to głównie z uwagi na długą historię i tradycję. Siedziba zarządu mieści się w zabytkowym budynku przy ul. Podwale 37/38. Oznacza to, że z głównego rynku trafimy tutaj w zaledwie 5 minut pieszo.

Z uwagi na zbliżające się Boże Narodzenie, w ofercie znalazło się mnóstwo ciekawych promocji, z których będą mogli skorzystać klienci. Uwagę przyciągają nie tylko konkurencyjne ceny, ale i jakość produktów, która cieszy się niezmiennym zadowoleniem kupujących. Na półkach znajdziecie wiele produktów naturalnych, ekologicznych, bez dodatku cukru czy bez glutenu lub laktozy.

Szeroki wybór sprawia, że sklepy Społem PSS Południe we Wrocławiu to idealny wybór na świąteczne zakupy. Warto sprawdzić przede wszystkim ofertę wyrobów mięsnych, a także cukierniczych. O ich jakość dbają sprawdzeni dostawcy o długoletniej tradycji na polskim rynku i o wysokich standardach realizowanych usług.

Społem PSS Południe we Wrocławiu - co w ofercie?

W Społem PSS Południe we Wrocławiu nawet najbardziej wymagający klient znajdzie coś dla siebie. W ofercie znajdują się chociażby produkty naturalne, tworzone metodami tradycyjnymi, pozbawione konserwantów i sztucznych polepszaczy smaku. To dobra wiadomość dla osób, które zwracają uwagę na składy i kierują się zasadami zdrowego trybu życia.

To jednak nie koniec, bo w sklepie zakupy zrobią również ci, którzy stosują specjalne diety. Na półkach czekają produkty dla diabetyków, ale też osób zmagających się z nietolerancją glutenu czy laktozy.

Starania nie pozostają niezauważone - PSS Społem to marka wielokrotnie odznaczona za działalność handlową opartą na uczciwości.