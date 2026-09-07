Sobótka jeszcze bez nowego burmistrza. Wszystko rozstrzygnie się w drugiej turze

RMF24

Mieszkańcy Sobótki ponownie pójdą do urn. W przedterminowych wyborach burmistrza żaden z sześciu kandydatów nie zdobył wymaganej większości, dlatego ostateczne rozstrzygnięcie zapadnie 20 września. W drugiej turze zmierzą się bezpartyjna Marcela Hryniak-Bereżnicka i Grzegorz Waksmundzki z Koalicji Obywatelskiej.

Z protokołu Miejskiej Komisji Wyborczej wynika, że Marcela Hryniak-Bereżnicka, która nie należy do żadnej partii politycznej, uzyskała 1482 głosy, czyli 36,22 proc. poparcia.

Na Grzegorza Waksmundzkiego z Koalicji Obywatelskiej zagłosowały 1153 osoby, co przełożyło się na poparcie rzędu 28,18 proc. Frekwencja w niedzielnym głosowaniu wyniosła 39 proc.

Ponieważ żaden z kandydatów nie przekroczył progu 50 proc. głosów, konieczne będzie przeprowadzenie drugiej tury wyborów. Odbędzie się ona 20 września.

O stanowisko burmistrza miasta i gminy Sobótka ubiegali się także: bezpartyjni Magdalena Brodowska, Radosław Giernat i Mariusz Jędra oraz Iwona Czyż z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Wybory po referendum

Przedterminowe wybory zarządzono po referendum, w którym mieszkańcy odwołali poprzedniego burmistrza Mirosława Jarosza.

Inicjatorzy referendum zarzucali burmistrzowi i radnym m.in. realizację nietrafionych inwestycji oraz brak konsultacji społecznych. Jednym z głównych tematów sporu był zakup przez gminę Hotelu „Miś”, który samorząd planował przekształcić w nową siedzibę magistratu.

Zwolennicy odwołania władz wskazywali też na tempo zadłużania gminy i - ich zdaniem - niewystarczającą transparentność podejmowanych decyzji. Referendum dotyczyło również rady miejskiej, ale w tym przypadku frekwencja była zbyt niska, by wynik był wiążący.

Sobótka to gmina miejsko-wiejska w powiecie wrocławskim, położona u podnóża Masywu Ślęży.