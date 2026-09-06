Przedterminowe wybory w Sobótce po referendum i burzy ws. hotelu „Miś”

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W niedzielę rano w Sobótce niedaleko Wrocławia rozpoczęły się przedterminowe wybory burmistrza miasta i gminy. Poprzedni - Mirosław Jarosz - został odwołany w referendum.

Sześcioro kandydatów na burmistrza Sobótki

Mieszkańcy Sobótki głosują w ośmiu obwodowych komisjach wyborczych. Wszystkie lokale wyborcze zostały otwarte o godz. 7 i głosowanie rozpoczęło się bez zakłóceń – powiedziała PAP przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Ewa Ramut.

O fotel burmistrza miasta i gminy Sobótka starają się: Magdalena Brodowska (nie należy do partii), Iwona Czyż (PSL), Radosław Giernat (nie należy do partii), Marcela Hryniak-Bereżnicka (nie należy do partii), Mariusz Jędra (nie należy do partii), Grzegorz Waksmundzki (KO).

Wybory w Krakowie. Łukasz Gibała ogłasza: Mamy to! Radny miejski Łukasz Gibała ogłosił w piątek w serwisie X, że miejska komisja wyborcza oficjalnie zarejestrowała jego kandydaturę w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Jego nazwisko widnieje też już w spisie kandydatów na stronie…

Mirosław Jarosz odwołany w referendum

Przedterminowe wybory ogłoszono po odwołaniu w referendum poprzedniego burmistrza Mirosława Jarosza. Inicjatorzy referendum zarzucali Jaroszowi i radnym nietrafione inwestycje i brak konsultacji społecznych, np. w przypadku zakupu przez samorząd Hotelu „Miś”.

Ta sprawa była punktem zapalnym w Sobótce – władze gminy podjęły decyzję o zakupie nieruchomości i przekształceniu jej w nową siedzibę magistratu.

Zwolennicy odwołania burmistrza podnosili również, że niepokoi ich skala i tempo zadłużenia samorządu, a także brak transparentności podejmowanych decyzji. W tym referendum próbowano odwołać również radę miejską, ale w tym przypadku do urn poszło za mało mieszkańców, aby plebiscyt był ważny.

Sobótka to gmina wiejsko-miejska położona w powiecie wrocławskim u stóp Masywu Ślęży.