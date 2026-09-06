Przedterminowe wybory w Sobótce po referendum i burzy ws. hotelu „Miś”

Sześcioro kandydatów na burmistrza Sobótki
Mieszkańcy Sobótki głosują w ośmiu obwodowych komisjach wyborczych. Wszystkie lokale wyborcze zostały otwarte o godz. 7 i głosowanie rozpoczęło się bez zakłóceń – powiedziała PAP przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Ewa Ramut.
O fotel burmistrza miasta i gminy Sobótka starają się: Magdalena Brodowska (nie należy do partii), Iwona Czyż (PSL), Radosław Giernat (nie należy do partii), Marcela Hryniak-Bereżnicka (nie należy do partii), Mariusz Jędra (nie należy do partii), Grzegorz Waksmundzki (KO).
Mirosław Jarosz odwołany w referendum
Przedterminowe wybory ogłoszono po odwołaniu w referendum poprzedniego burmistrza Mirosława Jarosza. Inicjatorzy referendum zarzucali Jaroszowi i radnym nietrafione inwestycje i brak konsultacji społecznych, np. w przypadku zakupu przez samorząd Hotelu „Miś”.
Ta sprawa była punktem zapalnym w Sobótce – władze gminy podjęły decyzję o zakupie nieruchomości i przekształceniu jej w nową siedzibę magistratu.
Zwolennicy odwołania burmistrza podnosili również, że niepokoi ich skala i tempo zadłużenia samorządu, a także brak transparentności podejmowanych decyzji. W tym referendum próbowano odwołać również radę miejską, ale w tym przypadku do urn poszło za mało mieszkańców, aby plebiscyt był ważny.
Sobótka to gmina wiejsko-miejska położona w powiecie wrocławskim u stóp Masywu Ślęży.