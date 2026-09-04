Wybory w Krakowie. Łukasz Gibała ogłasza: Mamy to!

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Radny miejski Łukasz Gibała ogłosił w piątek, że miejska komisja wyborcza oficjalnie zarejestrowała jego kandydaturę w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Jego nazwisko widnieje też już w spisie kandydatów na stronie internetowej PKW. „Komisja wyborcza oficjalnie zarejestrowała dzisiaj moją kandydaturę w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. To wszystko nie udałoby się bez Was. Jeszcze raz dziękuję!” – podkreślił Gibała.

Z opublikowanej w piątek uchwały miejskiej komisji wyborczej wynika, że kandydat zadeklarował zebranie niemal 14,7 tys. podpisów poparcia.

Problemy Gibały z rejestracją w wyborach

Kandydatura Gibały stanęła pod znakiem zapytania po tym, jak w poniedziałek komisja odrzuciła mu 3,2 tys. podpisów (z niemal 5,5 tys. wszystkich zebranych) z powodu braku słowa „Kraków” przy adresie podpisanych mieszkańców. Środowisko Gibały zmobilizowało się i do czwartku, do godz. 16 (ostateczny termin składania w komisji zgłoszeń) uzupełniło brakującą liczbę z naddatkiem, bo informowało o zebraniu ok. 9 tys. dodatkowych podpisów.

Oprócz Gibały komisja zarejestrowała dotychczas kandydatury: Michała Drewnickiego (PiS), Jana Hoffmana (jeden z inicjatorów referendum odwołującego ostatniego prezydenta), Aleksandry Owcy (Razem) oraz Moniki Piątkowskej (poparcie KO i PSL).

Te kandydatury zostały odrzucone

W piątek komisja opublikowała uchwały o odrzuceniu rejestracji kandydatury Stanisława Kułachy i Marty Ratuszyńskiej z powodu niewystarczającej liczby zebranych przez nich podpisów. Kułacha miał 382 podpisy poparcia, a Ratuszyńska – 80. Weryfikowane są podpisy pięciu komitetów, które zgłosiły kandydatury: Mariana Banasia (były prezes NIK), Bartosza Bocheńczaka (Konfederacja), Darii Gosek-Popiołek (Lewica), Michała Klimka (Konfederacja Korony Polskiej), Sławomira Pietrzyka (Socjaldemokracja Polska).

Zgodnie z zapowiedziami miejskiej komisji wyborczej, wszystkie podpisy zostaną zweryfikowane do poniedziałku i w poniedziałek, o godz. 16, podjęta zostanie uchwała o odmowie lub rejestracji kandydata. Do rejestracji kandydata potrzeba minimum 3 tys. podpisów poparcia wraz z takimi danymi jak m.in. PESEL i adres.

24 komitety wyborcze zgłosiły komisarzowi wyborczemu zamiar wystawienia kandydata na prezydenta Krakowa. Ostatecznie zgłoszenia rejestracji wpłynęły od połowy z nich. Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września w związku z majowym referendum, w którym mieszkańcy miasta odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowa funkcję tę pełni wcześniejszy zastępca odwołanego prezydenta – Stanisław Kracik.