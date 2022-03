Dolnośląski samorząd od poniedziałku 14 marca uruchomi dla uchodźców z Ukrainy dodatkowe pociągi do Niemiec. Będą kursowały do nadgranicznego Zgorzelca oraz do Berlina.

Pociąg Kolei Dolnośląskich / shutterstock / Shutterstock "W związku z gwałtownie rosnącą liczbą obywateli Ukrainy, którzy chcą jechać do Niemiec oraz sytuacją na wrocławskim Dworcu Głównym, Koleje Dolnośląskie S.A. od poniedziałku 14 marca uruchomią dodatkowe połączenia w relacji Wrocław Główny - Zgorzelec. W rezultacie do Zgorzelca kursować będzie 20 pociągów, które dzięki współpracy ze stroną niemiecką będą skomunikowane w kierunku Drezna i Berlina" - poinformował zarząd woj. dolnośląskiego w komunikacie. Jak podano, trwają jednocześnie intensywne prace nad uzyskaniem możliwości wjazdu do niemieckiego Goerlitz bezpośrednimi pociągami z Wrocławia, aby sprostać oczekiwaniom obywateli Ukrainy oraz rozładować sytuację w węźle Wrocław. Koleje Dolnośląskie uruchomią też dodatkowe, codzienne połączenie we współpracy z niemieckim przewoźnikiem w relacji Wrocław - Berlin, przeznaczone wyłącznie dla uchodźców z Ukrainy. Trwają też prace nad wydłużeniem relacji tych pociągów z Krakowa do Niemiec. Marszałek województwa Cezary Przybylski przypomniał, że uchodźcy z Ukrainy mogą podróżować po Dolnym Śląsku pociągami Kolei Dolnośląskich bezpłatnie. Przewoźnik ten wykonał do tej pory dwa kursy pociągu humanitarnego - z granicy polsko-ukraińskiej przewieziono ponad tysiąc osób. Trzeci pociąg humanitarny dojechał już do Przemyśla i przyjedzie do Wrocławia w czwartek wieczorem, a na swój pokład weźmie kilkaset osób. Zobacz również: Wrocław: Przyjął Ukrainkę pod swój dach i ją zgwałcił. 49-latek zatrzymany

