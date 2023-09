"Ruszamy po zdrowie" - to kampania, której celem jest promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Organizatorzy akcji chcą dotrzeć także do rodziców i pokazać im, jak odpowiedni styl życia pozytywnie wpływa na zdrowie ich podopiecznych. Otyłość to jedna z chorób cywilizacyjnych, a szczególnie niepokojący jest fakt, iż coraz więcej młodych osób cierpi na nadwagę. W kampanię na Dolnym Śląsku włączy się Wicemistrz świata i pięciokrotny Mistrz Polski w jeździe na hulajnodze Bartosz Oskroba.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Kampania "Ruszamy po zdrowie" dotyka problemu nadwagi i otyłości u dzieci oraz młodzieży. Razem z wyjątkowym ambasadorem - sportowcem, Wicemistrzem Świata i pięciokrotnym Mistrzem Polski w jeździe na hulajnodze, Bartoszem Oskrobą organizatorzy chcą dotrzeć nie tylko do najmłodszych, ale także ich rodziców. To oni są odpowiedzialni za budowanie zdrowych nawyków u najmłodszych. Promocja zdrowego stylu życia Materiały tworzone w ramach kampanii społeczno-informacyjnej mają dać dzieciom poczucie sprawczości, podkreślać, że małe zmiany mają wpływ na ich zdrowie. Nie bagatelizujmy problemu nadwagi i otyłości wśród dzieci. Często wystarczy zamienić kilka pozycji w codziennej diecie i wprowadzić choć odrobinę ćwiczeń aby organizm funkcjonował prawidłowo. Zadbajmy o swoje rodziny i razem ruszajmy po zdrowie - mówi Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego. Bartka Oskrobę młodzi Wrocławianie kojarzą nie tylko z Internetu, ale także z wrocławskich skateparków, gdzie trenuje pomiędzy licznymi zawodami. Ostatnie dni wakacji sportowiec spędził w Niemczech, gdzie wywalczył kolejne już Wicemistrzostwo Europy, a w miniony weekend został pięciokrotnym Mistrzem Polski. Angażując do działań popularnego wśród młodych sportowca, mamy nadzieję że skłoni to młodzież do dołączenia do aktywności. Prowadząc w ramach naszego Centrum Pediatrycznego im. J. Korczaka oddziały psychiatryczne, wiemy jak delikatnym tematem jest problematyka związana z niewłaściwym odżywianiem. Zdecydowaliśmy się zwrócić uwagę przede wszystkim na aspekt związany z aktywnością fizyczną i podejmowaniem drobnych zmian w codziennym życiu, aby świadomie budować własne zdrowie - komentuje dyrektor WSS im. J. Gromkowskiego dr Dominik Krzyżanowski. Partnerem kampanii są Uzdrowiska Kłodzkie. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Konferencja prasowa dotycząca projektu odbędzie się dziś o 10.00 w Skateparku przy ul. Legnickiej 65 i będzie połączona z otwartym treningiem Bartosza. Zaplanowano również premiera spotu "Ruszamy po zdrowie". Zobacz również: Rod Stewart zagra w Polsce!

