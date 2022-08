Od soboty (27 sierpnia) zamknięta będzie ul. Pomorska i zachodnia część pl. Staszica. Rozpoczyna się przebudowa tych miejsc, która potrwa półtora roku. Kierowcy pojadą objazdami. Trasy zmienią także autobusy i tramwaje.

/ wroclaw.pl / Materiały prasowe

Od soboty (27 sierpnia) rozpocznie się przebudowa ul. Pomorskiej i zachodniej części pl. Staszica. Zamknięty zostanie odcinek od skrzyżowania ul. Pomorskiej z ul. Dubois, aż do pl. Staszica.

Z powodu remontu kierowcy pojadą objazdami. Dla pojazdów do 9 ton wyznaczono objazd od skrzyżowania ul. Pomorskiej i ul. Dubois przez ul. Kurkową, Łowiecką, do ul. Reymonta Dla pojazdów do 3,5 ton: od skrzyżowania ul. Pomorskiej z ul. Dubois przez ul. H. Brodatego, ul. B. Chrobrego i pl. Staszica, do ul. Reymonta.

Remontowany odcinek liczy w sumie 1,2 km. Po drodze przebudowane zostaną dwa skrzyżowania: ul. Pomorska – pl. Staszicapl. Staszica – ul. Łowiecka

Po zakończeniu przebudowy powstanie blisko 1,1 km nowego torowiska, które będzie w przyszłości wykorzystywane także przez autobusy.

Powstaną ścieżki dla rowerów

Wzdłuż ul. Pomorskiej i pl. Staszica ma powstać ok. 1,8 km nowych dróg dla rowerów oraz chodniki i perony przystankowe. Pojawi sie 10 przejść dla pieszych oraz przejazdów rowerowych.

Zamontowane zostaną nowe lampy oświetleniowe. Przejścia dla pieszych zostaną także doświetlone. Ma być też bardziej zielono. Pojawią się młode drzewa i krzewy, a także ogrody deszczowe. Gruntownej przebudowie poddana zostanie także sieć podziemna.

W pobliżu dawnego dworca i stacji kolejki wąskotorowej, koło pl. Staszica , zachowane zostaną fragmenty historycznego torowiska. Pojawi się tam też tablica pamiątkowa wspominająca kolejkę wąskotorową Wrocławsko-Trzebnicko-Prusicką, z której mieszkańcy mogli kiedyś dojechać np. do Trzebnicy.