Kilkaset osób weźmie udział w przejeździe Rowerowej Masy Krytycznej we Wrocławiu. Uczestnicy przejazdu będą propagować zrównoważony transport w dużym mieście i namawiać do używania roweru jako taniego, zdrowego i szybkiego środka komunikacji.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W związku z przejazdem w piątek 29 września w g.18.15-19.00 na trasie mogą wystąpić utrudnienia w ruchu.

Trasa: rozpoczęcie: plac Bema, z przejazdem - most Młyński - ul. Świętej Jadwigi - most Piaskowy - ul. Piaskowa - ul. Świętej Katarzyny - ul. Błogosławionego Czesława - ul. Księdza Piotra Skargi - ul. Podwale - ul. Świdnicka - ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - ul. Stanisława Małachowskiego - ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego/DW372 - ul. Sucha - ul. Swobodna - ul. Tadeusza Zielińskiego - ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - plac Legionów - ul. Sądowa - ul. Krupnicza - ul. Kazimierza Wielkiego - ul. Oławska - ul. Generała Romualda Traugutta - plac Wróblewskiego/DW372 - droga DW372 - wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego - most Zwierzyniecki - ul. Wajdy - ul. Wróblewskiego - ul. Mikołaja Kopernika - wzdłuż parkingu - Pergola - Wrocławska Fontanna Multimedialna.