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Puma grasuje na Dolnym Śląsku? „Nie wchodzić do lasów”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 16 lipca (13:25)

Mieszkańcy gminy Pęcław na Dolnym Śląsku otrzymali ostrzeżenia przed pumą. W lasach między miejscowościami Droglowice i Wojszyn zauważono duże zwierzę z rodziny kotowatych. Eksperci prowadzą działania mające potwierdzić, czy rzeczywiście chodzi o pumę. Władze apelują o ostrożność i unikanie terenów leśnych. „Do czasu zakończenia działań prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz ograniczenie przebywania na terenach leśnych” - apelują władze gminy.

Puma grasuje na Dolnym Śląsku? „Nie wchodzić do lasów”
Ostrzeżenie przed pumą w gminie Pęcław na Dolnym Śląsku /Shutterstock

Puma w lasach na Dolnym Śląsku?

Doniesienia z Dolnego Śląska pojawiły się zaledwie kilka dni po głośnej sprawie pumy z Polanowa w województwie zachodniopomorskim

Gmina Pęcław wydała komunikat do mieszkańców dotyczący „zwierzęcia z rodziny kotowatych”, które widziane było w lasach pomiędzy miejscowościami Droglowice i Wojszyn.

Jak przekazała zastępczyni wójta gminy Pęcław Julita Krzykała w rozmowie z „Faktem”, w sprawie odbyło się już spotkanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Nie mamy stuprocentowego potwierdzenia, że to puma - zaznaczyła.

Służby podkreślają, że trwają działania ekspertów, które mają ustalić, jakie zwierzę pojawiło się w okolicy.

Gmina Pęcław apeluje do mieszkańców: Nie wchodźcie do lasu

Do czasu wyjaśnienia sprawy mieszkańcy gminy Pęcław zostali poproszeni o zachowanie szczególnej ostrożności. Władze zalecają, aby:

  • nie wchodzić do lasów ani na tereny bezpośrednio do nich przylegające
  • nie próbować samodzielnie szukać zwierzęcia
  • nie podchodzić do niego i nie podejmować prób schwytania lub przepłoszenia

W przypadku zauważenia dużego kota mieszkańcy powinni zachować bezpieczną odległość i jak najszybciej powiadomić odpowiednie służby.

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Widziałeś pumę? Zadzwoń

Osoby, które zauważą zwierzę, mogą skontaktować się z:

  • numerem alarmowym 112,
  • Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego – tel. 76 728 28 48,
  • Nadleśnictwem Głogów – tel. 76 835 70 45,
  • Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Głogowie – tel. 76 727 65 90,
  • Komendą Powiatową Policji w Głogowie – tel. 47 87 422 00 lub 47 87 422 01.

Kolejna puma w Polsce? Niedawno głośno było o pumie z Pomorza Zachodniego

Puma z Polanowa poszukiwana była przez kilka dni, następnie po schwytaniu trafiła do ogrodu zoologicznego w Poznaniu, gdzie przechodzi kwarantannę. Później - jak dowiedział się reporter RMF FM Beniamin Kubiat-Piłat - trafi ona do specjalistycznego azylu lub jednego z ogrodów zoologicznych w Europie Zachodniej.

Mieszkańcy nie panikują, ale czekają na informacje

Julita Krzykała przekazała, że w gminie Pęcław nie ma paniki. Mieszkańcy zgłaszali jednak swoje obawy i kontaktowali się z urzędem. Od wczoraj mieliśmy kilka telefonów. Czekamy na dalsze informacje - powiedziała.

Do czasu zakończenia działań sprawdzających służby apelują o rozwagę i unikanie kontaktu z nieznanym dużym drapieżnikiem.

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Źródło: RMF24
Tagi: puma

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