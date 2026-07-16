Puma grasuje na Dolnym Śląsku? „Nie wchodzić do lasów”

Puma w lasach na Dolnym Śląsku?

Doniesienia z Dolnego Śląska pojawiły się zaledwie kilka dni po głośnej sprawie pumy z Polanowa w województwie zachodniopomorskim.

Gmina Pęcław wydała komunikat do mieszkańców dotyczący „zwierzęcia z rodziny kotowatych”, które widziane było w lasach pomiędzy miejscowościami Droglowice i Wojszyn.

Jak przekazała zastępczyni wójta gminy Pęcław Julita Krzykała w rozmowie z „Faktem”, w sprawie odbyło się już spotkanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Nie mamy stuprocentowego potwierdzenia, że to puma - zaznaczyła.

Służby podkreślają, że trwają działania ekspertów, które mają ustalić, jakie zwierzę pojawiło się w okolicy.

Gmina Pęcław apeluje do mieszkańców: Nie wchodźcie do lasu

Do czasu wyjaśnienia sprawy mieszkańcy gminy Pęcław zostali poproszeni o zachowanie szczególnej ostrożności. Władze zalecają, aby:

nie wchodzić do lasów ani na tereny bezpośrednio do nich przylegające

nie próbować samodzielnie szukać zwierzęcia

nie podchodzić do niego i nie podejmować prób schwytania lub przepłoszenia

W przypadku zauważenia dużego kota mieszkańcy powinni zachować bezpieczną odległość i jak najszybciej powiadomić odpowiednie służby.

Widziałeś pumę? Zadzwoń

Osoby, które zauważą zwierzę, mogą skontaktować się z:

numerem alarmowym 112 ,

, Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego – tel. 76 728 28 48,

– tel. 76 728 28 48, Nadleśnictwem Głogów – tel. 76 835 70 45,

– tel. 76 835 70 45, Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Głogowie – tel. 76 727 65 90,

– tel. 76 727 65 90, Komendą Powiatową Policji w Głogowie – tel. 47 87 422 00 lub 47 87 422 01.

Kolejna puma w Polsce? Niedawno głośno było o pumie z Pomorza Zachodniego

Puma z Polanowa poszukiwana była przez kilka dni, następnie po schwytaniu trafiła do ogrodu zoologicznego w Poznaniu, gdzie przechodzi kwarantannę. Później - jak dowiedział się reporter RMF FM Beniamin Kubiat-Piłat - trafi ona do specjalistycznego azylu lub jednego z ogrodów zoologicznych w Europie Zachodniej.

Mieszkańcy nie panikują, ale czekają na informacje

Julita Krzykała przekazała, że w gminie Pęcław nie ma paniki. Mieszkańcy zgłaszali jednak swoje obawy i kontaktowali się z urzędem. Od wczoraj mieliśmy kilka telefonów. Czekamy na dalsze informacje - powiedziała.

Do czasu zakończenia działań sprawdzających służby apelują o rozwagę i unikanie kontaktu z nieznanym dużym drapieżnikiem.