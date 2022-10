Drogowcy zeszli dziś o godzinie 13 z Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (AOW). Z powodu wykonywanych przez nich prac tworzyły się korki. Przed Wszystkimi Świętymi zdecydowano się zmienić harmonogram robót.

/ Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W tym tygodniu drogowcy rozpoczęli na AOW montować siatki, które zabezpieczają przestrzeń pomiędzy jezdniami na mostach. Kierowcy stanęli tam w korkach. Do komunikacyjnego paraliżu dochodziło też na ulicach miasta.

Urząd Miejski Wrocławia poinformował, że w związku z tym poprosił Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, by inaczej zorganizować prace na AOW. Ta - w odpowiedzi - zmieniła harmonogram.

Przerwa prac na AOW ma trwać od jutra do 2 listopada oraz od 10 do 15 listopada. GDDKiA poinformowała, że jeśli warunki atmosferyczne będą sprzyjające, zakończy montaż siatek do końca listopada.

/ GDDKiA Wrocław / Internet

Podczas prac na AOW wyłączane z ruchu są lewe pasy na obu jezdniach. Niestety nie ma możliwości prowadzenia robót w godzinach nocnych z uwagi na bezpieczeństwo pracowników montujących siatki jak również na technologię ich montażu - tłumaczy Magdalena Szumiata z wrocławskiej GDDKiA.