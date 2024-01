Strażacy ugasili pożar obejmujący 9 hektarów nieużytków rolniczych w rejonie Zawidowa koło Zgorzelca na Dolnym Śląsku. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

/ Facebook / Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu /

Do zdarzenia doszło w okolicy miejscowości Zawidów (pow. zgorzelecki, woj. dolnośląskie).

Jak podała około godz. 21:30 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu, "przed kilkunastoma minutami udało się ugasić pożar obejmujący 9 hektarów nieużytkowych powierzchni rolniczych".

"Ogień bezpośrednio zagrażał dużej farmie fotowoltaicznej, a działania gaśnicze dodatkowo utrudniał silny wiatr. Na szczęście farmę udało się obronić" - informują strażacy.

W akcji uczestniczyło osiem zastępów strażackich - PSP ze Zgorzelca, dwie jednostki OSP KSRG Zawidów, OSP KSRG Radomierzyce, OSP KSRG Studniska Dolne, OSP Stary Zawidów, OSP Bierna oraz OSP Sulików.

Co grozi za wypalanie traw?

Jak przypomina Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, "zakaz wypalania traw określony został w Ustawie o ochronie przyrody oraz w Ustawie o lasach". "Kodeks wykroczeń zaś przewiduje za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść od 5 do 20 tys. zł" - podkreśla KRUS. Dodaje, że "w przypadku, kiedy przy podpaleniu trawy dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie utraty zdrowia lub życia wielu osób albo zniszczenia mienia wielkich rozmiarów, wtedy sprawca, zgodnie z zapisami Kodeksu karnego będzie podlegał karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat".

"Zakaz wypalania gruntów rolnych jest jednym z warunków, których rolnicy zobligowani są przestrzegać, aby móc ubiegać się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe" - zaznacza KRUS.